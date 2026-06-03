БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК започва процедура за свръхдефицит срещу България
Чете се за: 02:05 мин.
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по...
Чете се за: 01:45 мин.
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на...
Чете се за: 03:40 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4%
Чете се за: 05:57 мин.
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид...
Чете се за: 04:05 мин.
Премиерът Радев: Предложена е смяна на особения управител...
Чете се за: 04:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ДБ със сигнал до ДАНС и прокуратурата за нарушаване на санкционния режим спрямо Русия от Валентин Златев

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Пуснахме сигнал до ДАНС и прокуратурата във връзка с предполагаемо нарушаване на санкционния режим спрямо Русия от Валентин Златев с покупка на недвижимости в София, които са собственост на Руската федерация и руска компания. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

Ивайло Мирчев – ДБ: " Искаме и ДАНС, и прокуратурата да установят всички факти и обстоятелства дали има такова нарушение, особено при сделката, която се опитва да се направи от доста време и която според медийни публикации е за 23,5 милиона евро. Тя е изповядана от нотариус, свързан с дясната ръка на Пеевски – Антон Славчев, чиято съпруга също е нотариус, а самата сделка се случва малко след като е сменен шефът на Агенцията по вписванията, което по наша информация не е случаен ход."

Мирчев конкретизира къде се намират имотите.

"Един от имотите е на „Шипка“ 20 и има още два имота, според медийни публикации, на различни места в София, собственост на Руската федерация."

"Сделката изкарваме днес. И сега ще ви кажа цялата истина, защото сделката е от преди три дни. Ако няма плащане, нарушават ли се санкции? Това трябва да установи прокуратурата и ДАНС. При всички положения няма в Европа подобна практика и това със сигурност не е в добрите практики по отношение на спазването на санкции."

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол пряко по БНТ 3
2
Гледайте полуфиналите на европейското първенство по минифутбол...
Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ
3
Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ
В "Референдум": Корупцията и слабият контрол са основните причини за незаконното строителство у нас, смятат мнозинството от българите
4
В "Референдум": Корупцията и слабият контрол са основните...
България отпадна на четвъртфиналите на европейското първенство по минифутбол
5
България отпадна на четвъртфиналите на европейското първенство по...
„Баба Алино“ в документи
6
„Баба Алино“ в документи

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
5
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
6
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...

Още от: Политика

ЕК започва процедура за свръхдефицит срещу България
ЕК започва процедура за свръхдефицит срещу България
Валентин Златев след обвиненията от ДБ: Всички сделки са законни Валентин Златев след обвиненията от ДБ: Всички сделки са законни
Чете се за: 00:57 мин.
Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да изградят участъците, за които са взели аванс Министър Иван Шишков: Строителите на АМ "Хемус" първо да изградят участъците, за които са взели аванс
Чете се за: 03:12 мин.
Иван Демерджиев: Движението на Невзоров е предадено на ДАНС Иван Демерджиев: Движението на Невзоров е предадено на ДАНС
Чете се за: 03:12 мин.
"Икономическа полиция" в Пловдив разби схема за източване на средства от НЗОК "Икономическа полиция" в Пловдив разби схема за източване на средства от НЗОК
Чете се за: 01:17 мин.
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл" Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл"
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

ЕК започва процедура за свръхдефицит срещу България
ЕК започва процедура за свръхдефицит срещу България
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по български език и литература Публикуваха верните отговори от изпита на 4. клас по български език и литература
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл" Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл"
Чете се за: 03:40 мин.
Политика
Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите Управляващите дадоха заден ход за отпадането на ковид добавката при осъвременяването на пенсиите
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Вицепремиерът Гълъб Донев: Дефицитът е 7,4%
Чете се за: 05:57 мин.
Политика
Иван Демерджиев: Движението на Невзоров е предадено на ДАНС
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
ДБ със сигнал до ДАНС и прокуратурата за нарушаване на санкционния...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Започнаха снимките на новия български игрален сериал...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ