ДБ със сигнал до ДАНС и прокуратурата за нарушаване на санкционния режим спрямо Русия от Валентин Златев

Пуснахме сигнал до ДАНС и прокуратурата във връзка с предполагаемо нарушаване на санкционния режим спрямо Русия от Валентин Златев с покупка на недвижимости в София, които са собственост на Руската федерация и руска компания. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

Ивайло Мирчев – ДБ : " Искаме и ДАНС, и прокуратурата да установят всички факти и обстоятелства дали има такова нарушение, особено при сделката, която се опитва да се направи от доста време и която според медийни публикации е за 23,5 милиона евро. Тя е изповядана от нотариус, свързан с дясната ръка на Пеевски – Антон Славчев, чиято съпруга също е нотариус, а самата сделка се случва малко след като е сменен шефът на Агенцията по вписванията, което по наша информация не е случаен ход."

Мирчев конкретизира къде се намират имотите.

"Един от имотите е на „Шипка“ 20 и има още два имота, според медийни публикации, на различни места в София, собственост на Руската федерация."

"Сделката изкарваме днес. И сега ще ви кажа цялата истина, защото сделката е от преди три дни. Ако няма плащане, нарушават ли се санкции? Това трябва да установи прокуратурата и ДАНС. При всички положения няма в Европа подобна практика и това със сигурност не е в добрите практики по отношение на спазването на санкции."