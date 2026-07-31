КЕВР утвърди цена на природния газ за август

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за август от 39,43 евро/MWh без цените за достъп и пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава газа на крайните снабдители и топлофикациите.

Цената е с 4,5% по-висока спрямо юли, но остава с близо 30% под котировките на международните газови борси, посочват от КЕВР.

Повишението се дължи на промяна в доставките. Вместо недоставените количества от Азербайджан да бъдат заместени с газ от хранилището в Чирен, „Булгаргаз“ е избрал да съхрани тези количества и да компенсира недостига с газ от налични количества в Турция. Според КЕВР това е довело до повишаване на крайната цена.

„Независимо от ръста от 4,5%, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители. Тя е с над 30% по-ниска от котировките на европейските газови борси и няма да се отрази чувствително на потребителите в условията на намалено лятно потребление на топлофикациите“, коментира председателят на КЕВР Пламен Младеновски.

Утвърдената цена на природния газ включва: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.