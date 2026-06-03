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Асен Василев: Ако приемем бюджет с дефицит до 3%, няма да има никакви последствия за България

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Бившият финансов министър коментира процедурата за свръхдефицит, пенсионната политика, държавния дълг и бюджета

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България, след като според публикуваните документи бюджетният дефицит се очаква да остане над 4% до 2027 г. В студиото на "Още от деня" председателят на "Продължаваме Промяната" и бивш финансов министър Асен Василев коментира причините за ситуацията и възможните последствия за страната.

"Излязоха документите от Европейската комисия преди няколко часа и там това, което е записано, първо е, че дефицитът е 3,5% – над това, което беше заложено в Закона за бюджета. Тоест ние не сме изпълнили бюджета за 2025 г. Но проблемът не е 2025 година, защото междувременно, след приемането на бюджета, се прие регламент, който позволява част от разходите за отбрана да се приспаднат от дефицита. Тази част е 0,6%. Тоест падаме на 2,9% за 2025 г. и там проблем няма. Проблемът, който е идентифициран в доклада на Европейската комисия, е, че тъй като не сме представили бюджет за 2026 г., техните прогнози са, че тогава дефицитът ще бъде 4,1%. Това вече би надхвърлило трите процента, дори и с тази отстъпка за разходите за отбрана. Ако приемем бюджет с до 3% дефицит и той бъде изпълнен, няма да има никакви последствия за България. Решението е изцяло при нас", обясни Асен Василев.

По думите му в публичното пространство се създава погрешна представа за състоянието на държавните финанси чрез внушения за скрити задължения и неразплатени средства:

"Ако има издадени фактури, каквито и да са, по цялата държавна администрация и по всички общини, към 31 декември всички тези фактури се събират, остойностяват и се проверяват от Евростат. Затова дефицитът на начислена основа излиза чак в края на март. Евростат има три месеца да мине по всички фактури, независимо дали са платени, и те да бъдат включени в дефицита. Тоест всичко, което е било неплатено, влиза в тези 3,5% дефицит за миналата година. Когато се каже, че има плащания за 2 милиарда, трябва да се знае, че всеки месец българската държава плаща над 4 милиарда лева сметки. Във всеки един момент има между 1 и 2 милиарда, за които има издадени фактури и предстои плащане. Това е нормален процес и затова в Министерството на финансите има специална дирекция, която се занимава с прогнозиране на паричните потоци."

Асен Василев отхвърли тезата, че страната тепърва се сблъсква с реалното си финансово състояние след присъединяването към еврозоната:

"Спомнете си – преди една година друг финансов министър говореше за 18 милиарда дупка. После Евростат сертифицира всичко и се оказа, че такава дупка няма. Сега сме в много сходна ситуация. Правителството създава един голям проблем, за да може след това по-лесно да го решава. Това вече сме го виждали."

Бившият финансов министър защити управлението на публичните финанси по време на своите мандати и отговори на критиките, че именно неговата политика е довела до сегашните проблеми:

"Когато аз бях финансов министър, и през 2022 г., и през 2023 г., и през 2024 г. бяхме под 3% дефицит. През 2023 г. бяхме на 2%. Тогава същият екип излезе и предупреди, че дефицитът може да стигне 6,8%. Когато влязохме в Министерството на финансите, се оказа, че в проекта са заложени всички желания на всички ведомства. Имаше близо един милиард лева увеличение на разходите за издръжка – кафета, води, тоалетна хартия, автомобили, ремонти. Зачеркнахме тези разходи и оставихме нивата от предходната година. Имаше и над милиард лева допълнителни фискални мерки. Само с това дефицитът падна значително."

По отношение на подготовката на бъдещ бюджет Василев подчерта, че финансовото планиране става все по-трудно заради международната обстановка и инфлационния натиск:

"Когато има голяма световна криза, както виждаме в момента, трябва да прогнозирате неща като цената на петрола до края на годината, ефекта върху икономиката, върху потреблението и приходите. Според мен тази година приходите ще бъдат с между 6 и 7 милиарда лева повече от миналата година. Но първо трябва правилно да прогнозирате приходите, след това да прегледате всички допълнителни разходи и чак тогава да решите какви антикризисни мерки и политики ще прилагате."

По отношение на пенсионната политика и намеренията на управляващите да променят определени плащания към пенсионерите, Василев коментира:

"Последното нещо, което трябва да се пипне с моливчето, са уязвимите групи. Не първо да посегнете на майките с деца или на пенсионерите. Ковид добавката беше вкарана като част от пенсионната система още през 2022 г. Ако искате да я махнете, трябва да предложите друг механизъм, който не ощетява пенсионерите. Цените не са паднали на нивата отпреди пандемията. Нито храните, нито лекарствата, нито издръжката на живота. Един човек, който е работил, осигурявал се е и е изпълнил задълженията си към държавата, трябва да получава пенсия, която да му позволява да живее достойно и да не избира между хляба и лекарствата."

Асен Василев коментира и намерението на държавата да поеме нов дълг, като настоя за по-подробна обосновка от страна на Министерството на финансите:

"Министерството на финансите има план на плащанията. Нека дадат този план. Нека кажат каква е готовността за разплащане по проектите. Защото един проект трябва да бъде сертифициран и удостоверен, преди да бъде платен. Ако има готови проекти за 500 милиона, а теглим кредит за 3,8 милиарда, логично е да попитаме защо е необходим целият този ресурс. Този дебат трябва да се води на базата на конкретни данни."

По темата за незаконния строеж край Варна председателят на "Продължаваме Промяната" заяви, че към момента липсва достатъчно търсене на отговорност от страна на институциите:

"Това, което виждаме, е, че строителството е започнало още през 2023 г. и дори са били продавани готови апартаменти. Най-показателното е, че единствените, които към момента са издали документи за спиране на строителството, са от Община Варна. Нито ДНСК, нито МРРБ са предприели действия. Единствените, които са казали, че има незаконно строителство и са минали през процедурата за спиране, са от общината."

За предстоящите президентски избори, Василев беше категоричен, че не вижда възможност за общ кандидат с ГЕРБ.

Вижте целия разговор във видеото

#свръхдефицит #бюджетни политики #"Продължаваме промяната" #Асен Василев

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