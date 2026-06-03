Пожарът в заведение в Слънчев бряг не е стигнал до близкия хотел, изгорели са съседни постройки

Седмица след пожара в хотел в Слънчев бряг, който взе две жертви, днес отново се наложи евакуация на туристи в курорта. Пожар изпепели заведение към една от почивните бази, а пламъците обхванаха и постройка, в която е бил настанен персоналът. За щастие днес няма пострадали хора.

Ресторантът е пламнал малко преди 11:00 ч. – часове преди да отвори за туристи.

Дорон, работник в ресторанта: "Сега ресторантът не работи. Аз идвах на смяна и видях, че гори, но как е станало, не знам."

Имало е опасност пожарът да обхване фасадата на хотела, в който са настанени близо 400 туристи.

Пени, турист: "Няма унищожени стаи в самия хотел, но беше спрян токът. Всички сме в безопасност." Маркъс, турист от Германия: "Бяхме около басейна, когато видяхме пламъци и пушек от ресторанта, в който се храним следобед. Много се изплаших." Ростислава Димитрова, управител на хотела: "Гостите на хотела са евакуирани поради предпазливост. Нямало е заплаха за никого."

Макар огънят да е потушен, преди да стигне до хотела, съседни постройки са изгорели.

гл. инспектор Георги Божков, началник на пожарната в Несебър: "Пожарът се прехвърли на двуетажна постройка с битови помещения за настаняване на персонал."

Започва разследване какво е причинило огъня в заведението, което не е работило непосредствено преди инцидента.