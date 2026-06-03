ВКС реши: Една от майките е допринесла за размяната на бебетата в болница "Шейново"

Финал на историята с разменените бебета в болница "Шейново". Една от майките на новородените е допринесла за размяната. Това реши Върховният касационен съд. Така обезщетението на родителите се намалява наполовина, като майката ще получи малко над 10 000 евро, а бащата – 20 000 евро. Другата майка не искаше да чака съдебните дела. За нея казусът приключи преди две години с извънсъдебно споразумение за 70 000 лева.

На 13 септември 2022 г. две жени раждат момиченца в столичната АГ болница "Шейново". Близо три месеца по-късно една от майките започва да се съмнява, че отглежда чуждо дете, направените ДНК-тестове доказват Четири месеца по късно бебетата са върнати на биологичните си родители. 4 години по-късно Върховният касационен съд реши, че не само болницата е виновна.

Интересното в това съдебно решение е, че върховните съдии приемат, че и майката има вина за размяната на бебетата, според тях много добре е осъзнавала, колко са важни гривничките на нейната ръка и тази на бебето.

Вили Костадинова, адвокат на болница "Шейново": "Съдът е анализирал изключително внимателно и подробно доказателствата по делото и отбелязва в решението, че майката , когато се усъмнява в това , че е възможно да отглежда не своето биологично дете, първото нещо , което е направила е да провери номерата на гривните гривните, очевидно тя е знаела какво е значението."

Все пак болницата е осъдена и делото е спечелено от семейството. Тяхната цел не е било получаване на обезщетение, а доказване на немарливо отношение от страна на АГ болница "Шейново".

Стоян Стойков, адвокат на семейството: "Можем само да се надяваме, че здравните грижи към пациентите ще бъдат завишени. Този казус е обществено значим, към настоящия момент е единственият в съдебната система, от тази гледна точно това решение на ВКС произвежда практика по такива дела."

След случая в болницата са направени промени по протоколите за новородени и по-стриктни правила. Наложената санкция на директора на болницата от агенцията за медицински надзор беше отменена съда.