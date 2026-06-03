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Опасна нова мода: Обещават бързо отслабване с инжекционни пептиди

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 03:10 мин.
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Нова мода за отслабване набира популярност в социалните мрежи. Инжекционни пептиди се рекламират от инфлуенсъри с обещания за бързи резултати. Без рецепта, без преглед и без гаранция какво всъщност има във флакона. Екип на БНТ се свърза с продавач на инжекционни препарати за отслабване.

Новата мода за отслабване е само на един клик разстояние. Няколко минути ни бяха нужни, за да се свържем с продавач на пептиди в социалните мрежи. Представяме се за непълнолетен. А вместо отказ получаваме цена-10mg за 200 евро, доставка с куриер и обещание за бързи резултати -до 6,5кг месечно.

Продуктът идва със сертификат за качество и с уточнението, че е за изследователски цели.

Васил Ходжев, фармацевт и член на Българския фармацевтичен съюз: "Той е във фаза 3 на проучване на една голяма фирма. Той не е регистриран като лекарствен продукт не само в България, но и навсякъде по света, така че той не се предлага свободно в аптечната мрежа."

Но в профила на продавача откриваме десетки публикации с твърдения за впечатляващи резултати без странични ефекти. Макар да твърдят, че не дават медицински съвети, инфлуенсърите разясняват как пептидите се дозират и инжектират.

Васил Ходжев, фармацевт и член на Българския фармацевтичен съюз: "Често могат да доведат до тежко чернодробни увреждания. Хората нямат ясна представа дали го използват правилно."

д-р Стефка Стефанова, началник на Отделението по ендокринология в УМБАЛ-Бургас: "Щом няма одобрение за медицинска употреба, означава че съставът, който е записан върху изделието не можем да сме сигурни, че съответства на реалните съставки."

В ефира на “Денят започва” проф. Георги Момеков уточни, че става въпрос за хормонални препарати.

проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет към Медицинския университет – София: "Първо се индуцира усещането за ситост. През деня в общи линии намалява отварянето на хладилника."

А опасностите не свършват с покупката.

проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет към Медицинския университет – София: "Нали се сещате, че когато си купувате нещо от някой, който го е внесъл нелегално, който няма никакво образование, вероятността то да е съхранявано правилно, е много малка."

А от здравното министерство заявиха за БНТ, че при постъпили сигнали за нерегламентирана продажба на подобни продукти се работи съвместно с Изпълнителната агенция по лекарствата, ГДБОП и Агенция "Митници".

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