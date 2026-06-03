Професор Георги Момеков: Здравето не е забавление

Здравето не е забавление, заяви проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет към Медицински университет - София в студиото на "Денят започва".

чл.-кор. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет към Медицински университет - София: "Здравето не е забавление. Когато подобни продукти не са закупени от аптеката, никой не знае какво консумира."

Професор Момеков обясни какво се случва с организма при приемането на пептиди.

чл.-кореспондент Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет към Медицински университет - София: "Първо се индуцира усещането за ситост. Т.е. през деня намалява отварянето на хладилника. Второ, за някои от тях е установено, че намаляват възнаградителния стимул от хранене. Променя се времето за изпразване на стомаха и имат множество метаболитни ефекти."

Деканът обясни по какъв начин ще бъде проследява пациента при прием на пептиди.