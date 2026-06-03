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Професор Георги Момеков: Здравето не е забавление

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Всичките лекарства имат нежелани ефекти, заяви деканът на Фармацевтичния факултет към МУ-София

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Здравето не е забавление, заяви проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет към Медицински университет - София в студиото на "Денят започва".

чл.-кор. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет към Медицински университет - София: "Здравето не е забавление. Когато подобни продукти не са закупени от аптеката, никой не знае какво консумира."

Професор Момеков обясни какво се случва с организма при приемането на пептиди.

чл.-кореспондент Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет към Медицински университет - София: "Първо се индуцира усещането за ситост. Т.е. през деня намалява отварянето на хладилника. Второ, за някои от тях е установено, че намаляват възнаградителния стимул от хранене. Променя се времето за изпразване на стомаха и имат множество метаболитни ефекти."

Деканът обясни по какъв начин ще бъде проследява пациента при прием на пептиди.

чл.-кореспондент Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет към Медицински университет - София: "Всичките лекарства имат нежелани ефекти. Лекарите в България вече имат огромен опит, но често се стига до консилиум и често се следят много параметри. Човекът ще бъде проследяван и то по отношение на телесен състав, защото когато губим тегло, кантарът е един измерител, коланът е друг измерител, функционалният ни капацитет е трети. Защото ни е важно, когато отслабваме, това да не е свързано със саркопения, тоест с намаляване абнормно на мускулната маса и на функционалния капацитет на мускулатурата."

#пептиди #професор георги момеков #отслабване

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