Коста Стоянов за случая "Баба Алино": Всички хора знаеха какво се случва

Всички хора знаеха какво се случва, заяви Коста Стоянов, депутат от "Възраждане" по случая "Баба Алино" в студиото на "Денят започва".

Коста Стоянов, депутат от "Възраждане": "Всички хора знаеха какво се случва там и най-вече жителите, които живеят в региона. Бездействието на кмета и на неговата администрация и бездействието на националните институции това е нямало как да се случи. За местния бизнес нямам сведения някои от местните фирми да е упражнявал някакви строителни дейности."

Стоянов заяви, че трябва да бъдат запорирани сметките на КУБ.