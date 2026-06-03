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Фентанил във „Факултета“: Как се работи срещу разпространението на дрога?

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Вчера при съвместна акция СДВР - сектор “Наркотици” и Трето районно управление в София бяха заловени стотици дози фентанил в квартал “Факултета”. 11 души са задържани.

При съвместната акция са открити над 700 дози фентанил и количество метамфетамин. Като по информация на полицията сред задържаните има и такива, които са добре познати на органите на реда с прякори "Гугутката" и "Джони".

комисар Станислава Тодорова, заместник-началник на 3РУ-СДВР: При операция срещу наркоразпространението на Столична дирекция на вътрешните работи, съвместно с Трето районно, на територията на квартал „Факултета“ за изминалото денонощие са задържани 11 души. При трима от тях, на адресите са намерени и иззети над общо 700 дози различни по вид наркотични вещества, като преобладаващите дози са с веществото фентанил. В рамките на действащото СПО на бул. „Вардар“, непосредствено след сделка за наркотични вещества са задържани още 4 души на 40, 42, 46 и 50-годишна възраст. Всичките са известни на МВР."

Дилерите са използвали сергия, за да се прикриват. Така наречената "сергия" представлява място, което употребяващите и наркозависимите знаят, че 24 часа в денонощието от там могат да се снабдят с необходимото за тях вещество. По пътя към сергиите има така наречените "отцепки", които възпрепятстват работата на полицията.

Когато зависимите се насочат към сергиите, лицата уведомяват разпространяващия, съответно той се освобождава от наркотичните вещества и при пристигане на място властите не откриват нищо.

Комисар Станислава Тодорова, заместник-началник на 3РУ-СДВР: "На такъв тип подобни сергии се оборудват и с видеонаблюдение и когато забележат присъствие на полицаи или на служебни автомобили или непознати автомобили, те биват изключително предпазливи и възпрепятстват нашата работа."

Вижте повече във видеото

#СДВР #София #кв. "Факултета" #фентанил #наркотици

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