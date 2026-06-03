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Унгария може да отблокира процеса за членство на Украйна в ЕС

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 00:52 мин.
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унгария отблокира процеса членство украйна
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Унгария е дала сигнал, че е готова да се откаже от дългогодишното си противопоставяне на членството на Украйна в Европейския съюз, съобщава „Политико“.

Това би позволило на Украйна и Молдова да започнат официални преговори за присъединяване към блока още в следващите дни, твърди изданието, като се позовава на четирима дипломати. Те уточняват, че началната стъпка – откриването на първия преговорен клъстър – може да стане на междуправителствена конференция в Люксембург на 15 юни.

Унгарски представител обаче е заявил пред изданието, че решение все още не е взето. По думите му преговорите продължават и към момента няма постигнато споразумение. При руски атаки вчера в Украйна загинаха 23 души, ранените са над 130.

#"Политико" #ЧЛЕНСТВО В ЕС #Украйна #Унгария

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