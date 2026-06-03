Заради ремонти по АМ „Тракия“: Ограничения в движението по участъци край София и Ямбол

Важна информация за шофьорите. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-и км на АМ „Тракия“ в двете посоки ще се извършва в една лента.

Промяната в организацията на движението се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Заради дейностите ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение.

От днес до петък ще бъде ограничено движението в платното за София между 274-и и 275-и км на магистралата край Ямбол. Там ще се монтират нови фуги на съоръжения.

Ограничения се въвеждат и в платното за София между 284-и и 285-и км на АМ „Тракия“. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас.