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Ботевата чета оживя във видео игра

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Чете се за: 01:32 мин.
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Играта е безплатна и проследява пътя на Ботев от Букурещ до Околчица

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Йордан Гергов прави сайтове. От малък обича историята. От около година и половина в свободното си време създава видео игра за Христо Ботев.

Йордан Гергов, програмист: „Докато четях Захарий Стоянов и как описва живота на Ботев, и най-вече превземането на „Радецки“, аз се почувствах все едно съм там. И осъзнах, че много хора обичат да четат книги. И за това исках да им предам, да им покажа, да им разкажа тази история. Не просто едно изречение в учебника – „Радецки“ е завладян на еди коя си дата“, а да го изживеят и така по този начин да се вдъхновят и те.“

Писал е на над 100 училища в страната, че могат да използват безплатно играта в часовете по история.

Йордан Гергов, програмист: „Искам да кажа да помним героите си, защото неслучайно всяка година го честваме. Защото животът не започва и не свършва с нас. И ако искаме да живеем всъщност в една хубава държава и да сме щастливи, не е само материалното важното. Както е казал Ботев – човек може да е истински човек само когато е свободен.“

Преди няколко години Йордан Гергов е създал и безплатна видео игра за Васил Левски.

#Ботев #Ботева чета #видеоигри

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