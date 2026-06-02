Проливни валежи и гръмотевични бури в цялата страна

В много райони от страната днес имаше проливни валежи и гръмотевична дейност. В Хасково, където падна и градушка, са измерени 34 литра на кв. метър. В областите Шумен и Бургас има станции, регистрирали количества до около 45 литра на кв. метър.

През нощта валежите навсякъде ще спрат, най-късно в Източна България, и утре в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Ще духа умерен южен вятър, а максималните температури ще се повишат и в повечето райони ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°. Следобедни превалявания и гръмотевици ще има само в планинските и източните райони.

И по Черноморието, след слънчевото начало на деня, в следобедните часове ще превали и прегърми, на повече места по южното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен, от югоизток.

И в планините вятърът ще бъде слаб до умерен, но с посока от югозапад. И там валежи и гръмотевици ще има само в часовете след обяд.

Интензивни валежи и гръмотевични бури ще има утре в северозападните части на Балканите, а в следобедните часове превалявания и гръмотевици ще има и в източните райони на полуострова. Валежи и гръмотевична дейност ще има утре и на Апенините, и на Британските острови. Дъжд ще вали на много места в Западна и Централна Европа, където понижението на температурите ще продължи.

И обратно у нас – през нощта срещу четвъртък отново се очакват проливни валежи, мощна гръмотевична дейност и локални градушки, все още главно в западната половина от страната. В четвъртък ще вали и на изток, а температурите временно ще се понижат.

Променливо ще се задържи времето до края на седмицата. Ще има и слънчеви часове, но и много райони със следобедни валежи, временно интензивни и с гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки.

След захлаждането в четвъртък, максималните температури ще се повишават и в по-голямата част от страната ще бъдат близки до обичайните за началото на месец юни.