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НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

В "Референдум": Корупцията и слабият контрол са основните причини за незаконното строителство у нас, смятат много от българите

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В "Референдум": Корупцията и слабият контрол са основните причини за незаконното строителство у нас, смятат много от българите
Снимка: БГНЕС
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Мнозинството от българите смятат, че корупцията и слабият държавен контрол са основните причини за незаконното строителство в страната. Това показват данните на социологическата агенция "Галъп Интернешънъл Болкан" за предаването "Референдум". Всеки трети посочва, че има проблеми и в законодателството, и в бюрокрацията.

Незаконни комплекси, презастрояване и оправдания. Кой всъщност определя как ще изглеждат градовете ни – инвеститорите или институциите? Как могат за влияят гражданите? За кого са последствията от неспазените правила? В предаването се провежда дискусия с арх. Петър Торньов, строителния инженер Ясен Ишев, Георги Шопов – председател на Националната асоциация на строителните предприемачи и адв. Александър Колев групата “Защита на Боянското блато".

Всеки втори анкетиран е на мнение, че всички институции заедно носят най-голяма отговорност за незаконните строежи. 25 на сто мислят, че отговорността е на общината.

Изсичането на зелените площи, корупцията и незаконните строежи са нещата, които най-много тревожат българите що се отнася до презастрояването. Половината от хората са категорични, че това създава проблеми с инфраструктурата. Всеки трети се притеснява от недостига на паркоместа.

#незаконният град край Варна #презастрояване #незаконно строителство #корупция #референдум

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