ЕС одобри нови строги правила за мигранти: Създават се центрове за връщане извън блока

Десислава Апостолова
По света
Новият закон дава възможност за претърсване на домове, наказателни санкции, задържане и лишаване от свобода

Европейските институции постигнаха споразумение за ново европейско законодателство, което ще позволи по-бързи и ефективни процедури за извеждане на нелегалните мигранти от блока и връщането им в страните, от които идват. Промените предвиждат и създаването на центрове за връщане в трети държави, извън ЕС.

Текстът е част от мащабните реформи в областта на миграцията и убежището, които целят да увеличат контрола по границите и да намалят броя на нелегално пребиващите. Той допълва и Пакта за миграцията и убежището, който започва окончателно да се прилага в ЕС от 12 юни.

Споразумението ще помогне на ЕС да си възвърне контрола върху това кой идва в блока, кой може да остане в него и кой трябва да го напусне. Постигането на компромис за това между държавите и европейските институции буксуваше години наред.

Малик Азмани, евродепутат от “Обнови Европа”, докладчик на ЕП: “Това законодателство не е променяно от 2008 година. Не беше възможно да постигнем компромис, заради изключителната сложност на проблема. Днес правим важна стъпка напред. В момента само около 28 процента от мигрантите, на които е отказано убежище в ЕС, действително биват връщани в страните на произход. Това означава, че 72 процента остават в ЕС. Ситуацията е дълбоко обезпокоителна, защото подкопава общественото доверие в общата ни политика за миграцията.”

Въвеждат се по-строги правила за незаконно пребиваващите, които отказват да сътрудничат с властите или тези, които представляват заплаха за сигурността. Новият закон дава възможност за претърсване на домове, наказателни санкции, задържане и лишаване от свобода.

Държавите ще могат да изпращат тези, на които е наредено да напуснат територията на ЕС, в „центрове за връщане“, които се намират извън блока. Правозащитни организации и левите партии в ЕП предупреждават, че тази практика може да доведе до злоупотреби и нарушаване на човешките права.

Малик Азмани - евродепутат от “Обнови Европа”, докладчик на ЕП: “Държавите-членки ще трябва да решават в кои трети страни искат да изграждат центрове за връщане. Това могат да бъдат държави в Африка, например, които обаче спазват международните закони и правата на човека. Предвидени са гаранции за това. Тези центрове могат да бъдат и в държави, които се намират в източната част на континента.”

Новите правила ще започват да се прилагат веднага, след като бъдат окончателно одобрени и публикувани с Официалния вестник на ЕС. Междувременно днес ЕК призова страните от Шенгенското пространство, въвели граничен контрол, постепенно да започнат да го премахват.

