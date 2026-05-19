Заразата с ебола в Конго се разраства

Разраства се разпространението на ебола в източната част на Демократична република Конго.

131 души със съмнения за заразата са починали. Предполагаемите заразени са над 500, доказаните случаи са 33, както и 2 в съседна Уганда.

Съединените щати предупредиха гражданите си да не пътуват до Конго, Южен Судан и Уганда и въведоха засилени здравни проверки на пристигащите от засегнатите региони след като американски лекар мисионер в Конго даде положителен тест за заразата.

Заради високия риск от трансгранично разпространение, Световната здравна организация обяви огнището за извънредна ситуация с международно значение.