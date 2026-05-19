В Страсбург отличиха първите лауреати на Европейския орден за заслуги

Ангела Меркел и Лех Валенса са сред първите носители на новото отличие за принос към европейската интеграция

В Страсбург отличиха първите лауреати на Европейския орден за заслуги
На церемония в Европейския парламент бяха отличени първите лауреати на Европейския орден за заслуги за значителния им принос към интеграцията и ценностите на ЕС.

Бившият германски канцлер Ангела Меркел, Лех Валенса, бивш лидер на "Солидарност", и бившият премиер на Полша Йежи Бузек признати за изтъкнати членове на Ордена, присъстваха в Страсбург.

"Европа не ни беше подарена. Тя беше изградена договор след договор, криза след криза и от хора, които избраха солидарността пред разделението и сътрудничеството пред личния интерес. С Европейския орден за заслуги ние почитаме онези, които избраха да изградят Европа – онези, които поеха ръководството в трудни моменти и продължиха да движат нашия Съюз напред. Защото Европа ще продължи да съществува, само докато всяко поколение избира да я защитава", заяви председателят Роберта Мецола при откриването на церемонията.

В Страсбург са и Пиетро Паролин, кардинал и държавен секретар на Светия престол, Мая Санду, президент на Република Молдова, Волфганг Шюсел, бивш федерален канцлер на Австрия, Хавиер Солана, бивш върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Жан-Клод Трише, бивш председател на Европейската централна банка.

Миналата година, по случай 75-ата годишнина от Декларацията на Шуман, Бюрото на Европейския парламент реши да създаде първото по рода си европейско отличие за принос към европейската интеграция или за насърчаването и защитата на европейските ценности.

