Два големи горски пожара бушуват в Южна Калифорния (СНИМКИ)

Два големи горски пожара бушуваха в Южна Калифорния снощи, което наложи издаването на заповеди за евакуация на десетки хиляди жители, тъй като силни ветрове заплашваха да подхранят още повече пламъците, съобщиха властите.

Пожар на северозапад от Лос Анджелис, близо до град Сими Вали, се е разпрострял на площ от около 5,5 квадратни километра, съобщават пожарникарите. Друг пожар на остров Санта Роза край калифорнийското крайбрежие е достигнал площ от около 59 квадратни километра, съобщи държавната противопожарна агенция.

За няколко района бяха издадени заповеди за евакуация и предупреждения. Само в окръг Вентура засегнати са около 29 000 души. Националната метеорологична служба прогнозира така наречените ветрове "Санта Ана" за региона – условия, известни с бързото разпространение на горските пожари.

Пожарите съживиха спомените за два опустошителни пожара в началото на миналата година – пожарът "Палисейдс" в западния край на Лос Анджелис и пожарът "Итън" близо до Пасадена и Алтадена – които унищожиха над 16 000 сгради и отнеха живота на 31 души.

снимки: БТА

Силните ветрове по това време спомогнаха за бързото разпространение на пожарите, като огнеборците се бореха с пламъците в продължение на седмици, преди да успеят да ги овладеят.