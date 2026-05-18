Тръмп обяви отлагане на планирани удари срещу Техеран на фона на преговори

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че утре Вашингтон няма да извърши планирани атаки срещу Техеран.

Тръмп написа в социалната мрежа Трут Сошъл, че е бил помолен от лидерите на Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар да отложи ударите, докато траят мирните преговори.

Американският президент изрази убеждение, че скоро ще бъде постигната сделка, която ще забрани на Иран да има ядрено оръжие.

Американската армия е инструктирана да бъде в бойна готовност за пълномащабни атаки срещу Ислямската република, в случай че не бъде постигнат компромис в позициите.