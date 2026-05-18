Конфликтът в Близкия изток: Тръмп с ново предупреждение към Иран

Американският президент Доналд Тръмп излезе с ново предупреждение към Иран на фона на продължаващата блокада на Ормузкия проток и застой в преговорите за край на конфликта.

"За Иран часовникът тик-така. По-добре да се размърдат, и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях", написа Тръмп в Трут соушъл.

Коментарът дойде след разговор по телефона с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според изданието Аксиус, американският президент свиква утре заседание на съветниците си по националната сигурност за възможностите за продължаване на бойните действия, прекъснати с примирието от 8 април.

Иранските медии съобщиха, че Съединените щати са отхвърлили искането на Техеран да размрази иранските банкови активи в чужбина и са настояли за отваряне на Ормузкия проток и предаване на всичкия високоОбогатен уран.