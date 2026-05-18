“Bangaranga” превзе Америка: DARA получи овации от "Ню Йорк Таймс" и "Вашингтон поуст"

Победата на DARA с "Bangaranga" продължава да предизвиква вълна от реакции далеч извън Европа. В "Денят започва" журналистът Иво Иванов разказа как песента е успяла да пробие дори в Съединените щати – място, където допреди няколко години "Евровизия" е била почти непозната за широката публика.

Според Иво Иванов американските медии са отразили успеха на DARA изключително позитивно:

"Тук големите издания отразиха победата на DARA и то по много-много ласкав начин. Нарекоха победата ѝ заслужена, а песента запомняща се. Това са издания като "Ню Йорк Таймс" и "Вашингтон поуст". Те определиха "Bangaranga" за неизбежен хит – клубен и летен хит, а самата DARA определиха като очарователна и естествена."

Той подчерта, че за кратко България е успяла да измести фокуса от тежките международни теми:

"И е хубаво, че макар и за частица от информационната секунда, точно DARA и България изместиха този постоянен поток от потискащи и поляризиращи новини."

По думите му, доскоро американците почти не са познавали конкурса:

"В САЩ ситуацията е малко по-различна, защото повечето хора доскоро нямаха представа за съществуването на "Евровизия", а тези, които имаха, гледаха на него като на някаква евроексцентричност, за която няма адекватен културно-музикален американски превод."

Промяната започва по време на пандемията с филма на Уил Феръл за "Евровизия":

"Това беше убийство на сатира, която едновременно осмиваше ексцесиите на "Евровизия" и в същото време идеализираше конкурса. И филмът беше страшно успешен по време на пандемията и малко по малко американската публика започна да се интересува от "Евровизия".

Иванов смята, че тазгодишното издание е предизвикало още по-голям интерес заради политическите теми около конкурса:

"Тази година интересът беше значително по-голям. Израел е болна тема на политическата сцена тук в момента. Всички сме в състояние на тотална "Bangaranga".

Журналистът разказа и как българската общност в САЩ е преживяла победата на DARA:

"Ясно е, че ние всички сме в състояние тук на тотална "Bangaranga". И както всички наши сънародници, ние все още се опитваме да осмислим това, което се случи. Има правопропорционална зависимост. Колкото по-далече си от България, толкова повече си привързан към нея."

Той сподели, че е събрал приятели американци у дома си, за да гледат конкурса на живо:

"Аз събрах 14 американци в дома си и гледахме в реално време. Те не знаеха нищо за България, освен мен. И бяха влюбени в DARA и в нейната песен. Бяха изумени от нейната енергия."

Според него песента е постигнала нещо много рядко:

"Самата песен, според мен, направи това, което направи и футболният ни отбор през 1994 г. Обединени след неизбежния първоначален негативизъм. Независимо от музикалните ни предпочитания, това момиче и тази песен "Bangaranga" вече звучи по улиците на Америка."

Иво Иванов разказа как е слушал песента по време на дълго каране с мотор из Канзас сити:

"Качих се на своя мотор и направих едно каране от около два часа, като пуснах силна уредба в мотора си и надух до дупка непрекъснато. Два часа непрекъснато и минах през няколко града."

А реакцията на хората по улиците го изненадала:

"Минавайки през центъра на Канзас сити, няколко човека започнаха да пеят заедно с моята уредба припева на песента. Така че дори американците са чували са песента и може би вече е в клубния живот на САЩ."

Той признава, че макар да е човек на рока, песента на DARA има необяснима сила:

"Просто неустоима. Тогава, когато се прави със сърце и с чар, и с любов. Авторите на песента са направили страхотна работа и наистина голям успех."

