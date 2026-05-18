Столичната община организира официално посрещане на DARA

След историческия успех за България на "Евровизия" Столичната община организира официално посрещане за победителя на песенния кокурс DARA.

То ще се състои утре на площад "Княз Александър I" в София. Организаторите са подготовили грандиозен концерт в чест на DARA.

Във връзка със събитието ще бъде въведена временна организация на движението в централната част на столицата.