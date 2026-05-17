Ние ще дадем най-доброто от себе си, за да бъдем на нивото, на което се очаква да бъдем. А дори и на по-високо. Надявам се на мощната и стабилна подкрепа на институциите, защото това ще бъде екипен труд. Така генералният директор на БНТ Милена Милотинова коментира в предаването "Интервюто" предизвикателството България да бъде домакин на песенния конкурс "Евровизия" през 2027 г.

"Ще ни трябва подкрепа. БНТ ще организира нашето домакинство, заедно с партньорите ни Europenean Broadcasting Union, които всъщност правят този песенен конкурс. Те имат високи изисквания, които страната домакин трябва да покрие и ние ще стремим да дадем най-доброто, не само да ги покрием, но и да ги надхвърлим.По думите ѝ това домакинство ще привлече вниманието към България. "Това е безценна реклама, която не можем да измерим със средства".

Почти 1 милион зрители са гледали финала на "Евровизия" по БНТ. Милотинова благодари на всички българи у нас за подкрепата, както и на сънародниците ни в чужбина.

"Те показаха как България може да се обедини."

Генералният директор на БНТ определи като исторически успех триумфът на DARA.

"Успехът е исторически! Исторически, защото България за първи път печели Евровизия. Догодина ние ще отбележим 20 години от членството на България в ЕС, ще бъдем и домакини на Евровизия - какво по-хубаво от това?" "Поздравления за огромния екип на БНТ, който стоеше зад този великолепен изпълнител и който, заедно с външните продуценти, експерти, включително от Гърция, Румъния, Скандинавието - постихнахме този огромен успех за България. DARA взе всичките награди, които можеше да вземе за България, за което едно огромно БЛАГОДАРЯ! Адмирации!"

Европа пее "Bangaranga", а емоциите от вчерашното незабравимо изпълнение на DARA владеят цяла България.

"Браво, България! Това звучеше снощи във Виена, в голямата зала. "България, България" чувахме навсякъде с възхищение, с адмирации, беше неописуемо, истински щастлива съм! Аз вярвах, че може да ни се случи, че ние българите можем. Можем много, ние много се подценяваме. Много често ни се случва да се подценяваме, ние не сме малки. Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му и колкото са големи постиженията му. Така че не можем да говорим, че сме малка държава и аз не бих искала повече да го чувам това. Големи сме, защото можем и го доказахме! Ние го доказахме на финала на "Евровизия". Всъщност ние се завърнахме в "Евровизия" след 3-годишно отсъствие и спечелихме този конкурс. Това е изключително голям международен форум, който има своята 70-годишна история. Ние за първи път го печелим и това е трофеят на БНТ, която всъщност е участникът в този конкурс, а DARA, която взе същия трофей, но доста по-голям и доста по-тежък, заслужено, е изпълнителят, избран да представи България на този престижен международен конкурс след две национални селекции. Едната беше за изпълнител, а следващата беше за песен. "Bangaranga" беше избрана от три възможни варианта на песен. DARA беше най-добрият възможен избор, който публиката и журито можеха да направят. DARA ни представи великолепно на "Евровизия"."

Работата по подготовката на "Евровизия" 2027 вече започва, увери Милена Милотинова.

"Спечелихме домакинството за "Евровизия" 2027. Предстои ни много работа, която ще започнем още от утре. Всъщност, тя започна не само от вчера, защото наблюдавайки залата, видях за какво става въпрос, за каква организация, на хора, на техника, на времеви тайминг. Не говорим само за самия конкурс, говорим за планирането, което буквално трябва да започне още от утре. Имам уверение, че ще имаме помощ от институциите. Започваме разговори още следващата седмица с изпълнителната власт, имаме подкрепа и от представители на законодателната власт, които се обадиха да ни поздравят за този грандиозен успех. "

