След триумфа на DARA: Взрив от поздравления от социалните мрежи

Голяма част от българските колеги на Дара и наши известни личности не спираха да я подкрепят през цялото време докато беше във Виена. Пожелаваха й успех, радваха се на песента и се надяваха нашето момиче да спечели. През нощта, след като Дара грабна статуетката, социалните мрежи буквално избухнаха с поздравления, пожелания и безброй думи на гордост, самочувствие и неподправена радост.

Минути след като Дара спечели Евровизия, Лили Иванова я поздрави в социалните мрежи. Това е исторически успех за България, написа примата на българската музика и пожела на младата и много талантлива звезда още много успехи. Примата подкрепи Дара още преди полуфиналите. Последваха - бурна радост, сълзи и гордост от представянето във Виена.

Антоанета Добрева - Нети - актриса и певица: „Дара печели, много хубаво, честито на всички, които вярваха в това момиче, хейтъри.“ Вениамин - певец: „България, майко мила.“ Деси Слава - певица: „За първи път България печели Евровизия, пускай Бангаранга.“ Александър Кадиев - актьор: „Това е уникално, полудяваме, Дара покори Евровизия, тя покори Европа.“ Глория - певица: „Браво на нашето момиче, българи-юнаци!“ Орлин Павлов - певица: „Това е историческа победа, събуждам се тази сутрин и си мислих, че сънувам. Не, не е сън, България е номер 1, Дара е номер 1!“

От летището във Виена в "Денят започва с Георги Любенов" се включи и Кристиян Костов, който представи България на конкурса през 2017-та и се класира втори. Той сподели, че е вярвал в победата на Дара.

Кристиян Костов: „Видяхме, че тази победа беше едногласна и жури, и хората и артистите бяха доволни от победата и всички се гордеят, музиката победи и творчеството победи, браво на екипа, браво на всички, всички се спрвиха страхотно и просто трябваше да е така.“

Поли Генова, която представи страната ни на Евровизия два пъти, а през 2016-та се класира четвърта, също поздрави Дара като написа, че се гордее с нея и добави - Евровизия - добре дошла в България! Стоян Янкулов - Стунджи, който заедно с Елица Тодорова се класира пети през 2007-ма с песента „Вода", също беше изключително доволен от победата.

Стефан Димитров - председател на българското жури на Евровизия 2026: „Много съм щастлив, България заслушаваше да е първа, Дара се представи брилятно.“ Тони Димитрова - певица: „Това е огромна гордост, аз винаги съм вярвала в Дара, особено след тези два тура, в които бях жури. Това е можещо момиче, красиво момиче, блестящо, талантливо, много умно момиче. Огромно гордост е за мен, че я познавам и че бях част от избора.“ Красимир Гюлмезов - композитор: „Когато чух за първи път Бангаранга в аудио вариант, понеже тя е много насечена, смяна на темпо и така мислих доста време, но когато видях и сценичните реакции и как Дара се раздава и с балета, тогава ми светна лампата, че ще има много голям успех, както се и случи, шапки долу.“ Мария Илиева - певица: „Дара беше бетон, психчическата подготовка е най-важна тя се справи, беше на световно ниво.“

Писателят Георги Господинов също поздрави певицата във Фейсбук и написа, че е успяла да издържи, да излезе и да победи с такава тяга, че това ще се помни дълго. Феновете у нас се събраха на различни места, за да гледат изпълнението на любимката си на финала. А еуфорията им след победата не се нуждае от коментар.



