Поздравления за DARA от едни от най-големите български артисти в ефира на БНТ

Минути след като DARA спечели тазгодишното издание на конкурса "Евровизия", примата на българската музика Лили Иванова поздрави изпълнителката с пост в социалните мрежи.

Тя написа, че това е исторически успех за България и пожела на DARA още много успехи. Лили Иванова изрази своята подкрепа към DARA още преди дни с началото на полуфиналите на "Евровизия".

Директно от летището във Виена в "Денят започва с Георги Любенов" се включи и Кристиян Костов, който представи България на "Евровизия" през 2017 г. и се класира на второ място. Той сподели, че е вярвал, че DARA ще спечели конкурса.

Кристиян Костов, певец: "Видяхме, че тази победа беше едногласна и жури, и хората, и артистите бяха доволни от победата и всички се гордеят. Музиката победи и творчеството победи, браво на екипа, браво на всички, всички се спрвиха страхотно и просто трябваше да е така."

Стефан Димитров, който е председател на българското жури на

Евровизия", поздрави DARA от ефира на БНТ.

Стефан Димитров, председател на българското жури и композитор: "Такова нещо не се е случвало на България, не се е случвало първо място на България в "Евровизия", това много ме радва. Много съм щастлив, България заслужаваше да е първа, DARA се представи брилятно."

Тони Димитрова, която пък бе част от журито в националната селекция за избор на изпълнител и песен за "Евровизия", заяви, че победата на DARA е надежда, че ще чуят и видят всички артисти на България.

Тони Димитрова, певица: "Това е огромна гордост, аз винаги съм вярвала в DARA, особено след тези два тура, в които бях жури. Това е можещо момиче, красиво момиче, блестящо, талантливо, много умно момиче. Огромна гордост е за мен, че я познавам и че бях част от избора. Аз мисля, че тя заслужава всичко това, което се случи и ѝ се дава, и тепърва ще ѝ се дава, DARA стъпи на световната сцена."

Композиторът Красимир Гюлмезов също коментира победата.

Красимир Гюлмезов, композитор: "Когато чух за първи път "Bangaranga" в аудио варинат, понеже тя е много насечена, смяна на темпо и мислех доста време, но когато видях и сценичните реакции и как DARA се раздава и с балета, тогава ми светна лампата, че ще има много голям успех, както се и случи. Шапки долу!"

Йорданка Христова също поздрави DARA.

Йорданка Христова, певица: "Искам да кажа, че съм толкова горда с това дете, толкова съм щастлива. Просто съм възхитена от нейното представяне, от нейния дух."

Писателят Георги Господинов също поздрави DARA във Фейсбук. Той написа, че тя е успяла да издържи, да излезе и да победи с такава тяга, че това ще се помни дълго.