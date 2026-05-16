Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса

Два часа до Големия финал на "Евровизия 2026". DARA излиза под №12 на сцената във Виена с песента "Bangaranga", а блестящото ѝ представяне на полуфинала буквално взриви публиката и накара букмейкърите да поставят България сред държавите, които могат да поднесат голяма изненада тази вечер. DARA победи в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител за най-големия музикален конкурс, а единствено БНТ ще предава големия финал директно от Виена от 22.00 часа.

Часове преди големия финал на "Евровизия" България вече записа сериозен успех. DARA и песента "Bangaranga" спечелиха една от престижните награди "Марсел Безансон" за артистично присъствие на сцената – отличие, носещо името на създателя на конкурса.

Втората голяма новина от Виена – България вече е в топ 3 на букмейкърските прогнози за победител в тазгодишното издание на конкурса. Страната ни се изкачи с три позиции, а очакванията са възходът да продължи и след генералната репетиция преди финала.

Международните реакции към българското представяне остават изключително положителни. Музикални журналисти и фенове определят "Bangaranga" като едно от най-запомнящите се изпълнения тази година, а фразата bangaranga вече се превръща в един от неофициалните слогани на конкурса.

На сцената ще излязат 26 държави – 20 финалисти от двата полуфинала и представителите на т.нар. "Голяма петорка", които традиционно се класират директно за финала. Българският екип определя атмосферата зад кулисите като "изключително емоционална", а DARA е уверена и подготвена за най-важното си участие до момента.

DARA: "Здравейте, днес отново излизаме на сцената, за да представим България и "Bangaranga". Ще бъда под номер 12. Стискайте ни палци и не забравяйте да гласувате където и да сте."

Това послание отправи DARA малко преди да се качи на сцената за финалното си изпълнение на "Bangaranga" тази вечер. Сбъдната мечта и амбиция, която има още от съвсем малка - това според майката на DARA е днешният ден за нея.

Катя Ганева, майка на DARA: "Добро е настроението, стабилна, съсредоточена, заземена и ще направим всичко възможно довечера да се представим по абсолютно същия начин, да кажем че може и по-добре."

На живо концертите във Виена гледа и певицата Мона, която също беше във евровизионната селекция на БНТ.

MONA: "Има bangaranga еуфория из цяла Виена и DARA успя със сигурност да постигне това. И представянето ѝ е на едно много добро ниво. Тя е невероятна и е артист, който има своя почерк и дори не съм изненадана, защото знам на какво е способна тя."

Международен екип седи зад представянето на България на Евровизия след няколко годишна пауза.

Илиас Кокотос, продуцент: "Партньорството с БНТ е едно от най-добрите, които сме имали. За екипа на обществената телевизия това не беше работа, а начин на живот, винаги бяха на линия, за да подготвят участието на България в "Евровизия". Щастлив съм, защото с това партньорство направихме България горда."

Редица музиканти, актьори, популярни личности и дори политици поздравиха българския представител и призоваха за подкрепа на финала.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Много съм щастлива, че след 5 години отново сме на финала на "Евровизия" и това е плод на съвместния труд на БНТ като обществената телевизия, която участва в този най-голям конкурс на артиста в лицето на DARA и на голям международен екип, който работи по този проект в последните месеци и седмици. Много съм щастлива, че БНТ отбеляза много добра гледаемост по време на втория полуфинал в четвъртък и бяхме пред останалите две телевизии у нас с 685 000 зрители на полуфинала, когато DARA всъщност отиде на финал. И много благодаря на нашите сънародници в чужбина, които така мощно подкрепиха DARA и искам да се обърна с един призив към тях и сега - подкрепете DARA сега, подкрепете България. Имаме нужда от това, имаме нужда от вашето гласуване."

Силно ще бъде българското присъствие на сцената тази вечер, защото освен DARA, сред гост-звездите ще видим и Кристиян Костов, който през 2017 г. изведе България на второто място.

