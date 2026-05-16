Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на Евровизия тази вечер

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова се обърна към сънародниците ни в чужбина с призив да гласуват за Българския представител на Евровизия тази година - DARA с песента BANGARANGA. Всички българи в чужбина могат да подкрепят DARA с номер 12.

Милена Милотинова, генерален директор БНТ: „Уважаеми сънародници от чужбина, много ви благодарим за мощната подкрепа за България на конкурса Евровизия в четвъртък. Вече сме на финал, нуждаем се от вашата подкрепа и сега. Гласувайте за България, гласувайте за нашия изпълнител Дара, на телефони, които можете да видите в социалните платформи на БНТ. Тази вечер в 22.00 часа можете да гледате и БНТ1 през цялото време. А гласуването започва с първата песен днес. Дара е с номер 12.“ Вижте повече във видеото