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Иззети са над 5 кг марихуана и около 400 дози дрога при спецакция в София

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
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задържаха души акция наркоразпространението христо ботев
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Нова мащабна полицейска операция срещу наркоразпространението. 20 души са арестувани в София. Иззето е и голямо количество дрога.

Задържаните в акцията са основните наркодилъри в квартала. Открити са над 5 кг марихуана, разпределена в буркани и пликове и около 400 дози, пригодени за разпространение.

Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София: "Така наречената „билка“, примесена с амфетамин - изключително опасен наркотик, тъй като на растителна основа се обработва с неопределено количество химикал, с много силно токсично действие, опасността от предозиране е много висока."

Всички задържани са криминално проявени. При обиските са открити камери по улични стълбове, с които наркодилърите са следели действията на полицията, за да извършват престъпната си дейност.

Гл. комисар Любомир Николов, директор на СДВР: "Намираме се в къща на безработно лице, 53 – годишен, който добре е оборудвал къщата си, която използвал за наркоразпространение, с видеонаблюдение по електрическите стълбове, обграждащи къщата му, ще сезираме столична община и Комисията за защита на личните данни."

Хората в квартала споделиха, че наркотици се разпространяват отдавна.

"И полицаите ги познават, те си плащат навсякъде, всичко се знае.

- Има ли разпространение на наркотици в квартала?

– О, тук ми е кафето, продават се като топъл хляб. През деня, през нощта, по всяко време се продава хлебец."

"Наркомани, идват с багаж, хвърлят го в двора. Те там си имат клиенти. Двама идват, трима си отиват. Повече клиенти имат от бакалията."

Най-малкото наказание, което грози задържаните е 8 години лишаване от свобода.

#София #спецакция #наркотици

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