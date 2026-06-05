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Задържаха 20 души при акция срещу наркоразпространението в кв. "Христо Ботев"

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Задържаха 20 души при акция в кв. "Христо Ботев". Иззето е и голямо количество дрога.

Акцията тече от вчера. Задържаните имат досиета не само за наркоразпространение, но и за нанасяне на телесни повреди и грабежи. Най-сериозното наказание, което ги грози, е лишаване от свобода от 8 години.

Около една от къщите, откъдето беше изведен заподозрян, дори на стълбовете по улицата са били разположени камери, с които е наблюдавал какво се случва и особено дали и как се движат полицейските патрули.

СНИМКА:БНТ

"И полицаите ги познават, те си плащат насекъде, всичко се знае.

- Има ли разпространение на наркотици в квартала?

О, тука ми е кафето, продават се едно топъл хлеб. Пред деня, през нощта, през всекое време се продава хлебец."

"Наркомани бате, додат с багаж, хвърлат го в двора. Те там си имат клиенти. Двама дойдат, трима си отидат. Повече клиенти имат от багалията."

гл. ком. Любомир Николов, директор на СДВР: "В настоящия момент се намираме в къща на безработно лице. Знаков контингент по линия разпространение на наркотични вещества. 53-годишен, известен с прозвището Румо, който, както виждате, добре е оборудвал своята къща, която използва за наркоразпространение, с видеонаблюдение, поставено върху електрическите стълбове, обграждащи неговата къща."

СНИМКИ:БТА

Заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова коментира и темата за задържането в Сърбия на бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродив.

Десислава Петрова, зам.-градски прокурор на София: "Мога да потвърдя информацията, която вчера изнесохме. Даните ни са, че е задържан в Република Сърбия. Казахме вече, че сме предприели постъпки за това той да бъде предаден на Република България. Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние, от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получим всички последици от наказателното преследване в България."

Вижте още в прякото включване на Теодора Георгиева

#20 задържани #квартал Христо Ботев #акция срещу наркоразпространението

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