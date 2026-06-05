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"Кръстена от Ванга" измами възрастна жена в Монтана

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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Дамата плащала по 3000 лева на месец за разваляне на магия

"Кръстена от Ванга" измами възрастна жена в Монтана
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Прокуратурата в Монтана предаде на съд ясновидка, която измамила възрастна жена.

Врачката се запознала с възрастна дама от Монтана през 2022 г., представяйки се за "Миладинка от Благоевград" - кръстена от Баба Ванга. За кратко време убедила жертвата, че има нужда да ѝ бъде развалена магия и за целта трябва да ѝ плаща по 3000 лева месечно за курбани и различни ритуали.

След време Миладинка заминала за Германия, но продължила да се "моли за старицата" в най-голямата катедрала в Кьолн. Така "абонаментът" продължил.

В периода от февруари до септември 2022 г. възрастната дама рефинансирала потребителски кредит, изтеглила нов такъв и си помогнала с още 19 бързи кредита. През този период тя продала и златни накити, както и ипотекирала жилището си. За да финансира своите начинания, дамата регистрирала фирма с пълномощно от своя съпруг.

След като потърпевшата спряла да комуникира с врачката, към нея били отправени заплахи и заклинания.

В хода на делото е установено, че причинените имуществени вреди на възрастната дама и нейното семейство са в размер на 39 426,91 лева.

#врачка #потребителски кредити #възрастна жена #Монтана #бързи кредити #измама

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