Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори чрез специално мобилно приложение

Поглед сега и към регламента за гласуване: зрителите от всички 35 държави, които тази година участваха на "Евровизия", ще могат да подкрепят своя фаворит с телефонно обаждане или смс към местен оператор.

В сила е ограничение до 10 подадени гласа от един телефонен номер. Информацията за това как да подкрепим фаворита си ще бъде изписана на екраните по време на концерта.

Знаете - от територията на България нямаме право да гласуваме за нашата държава. Нямаме възможност да го направим и с български номер, дори да се намираме в чужбина.

За първи път на "Евровизия" се въвежда и онлайн гласуване, в което могат да се включат фенове от цял свят, а не само от държавите, които участват. Вотът ще формира т.нар. група „Останала част от света", чиито комбинирани гласове се равняват на стойността на една участваща държава. Така гласовете, подадени онлайн, ще бъдат разпределени от 1 до 12 точки за държавите, получили най-голяма подкрепа.

Вотът ще бъде открит минути след началото на концерта в 22:00 - виждате таймер на живо.

https://vote.eurovision.com/

Гласуването става след регистрация на сайта vote.eurovision.com или на специалното мобилно приложение на "Евровизия".

И тук в сила е ограничение за до 10 подадени гласа, а цената на всеки от тях е около 60 цента.

Зрителите в България отново не могат да гласуват за DARA, но подкрепа за нея и онлайн могат да отправят сънародниците ни зад граница.

Днес за DARA се гласува с номер 12.