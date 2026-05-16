DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

DARA сбъдва своя мечта, каза за БНТ майката на певицата Катя Ганева

bnt avatar logo от БНТ
Саня Армутлиева: Искам DARA да получи това, което заслужава

Часове преди дългоочаквания финал на "Евровизия" Виена е бангаранга. За еуфорията, шансовете на DARA да спечели конкурса и как името на парчето се чува навсякъде, разказва на живо в "Денят започва с Георги Любенов" Виктор Борисов.

Последните няколко дни Виена е само Евровизия. И не само е Евровизия, но тя е бангаранга. Тази фраза стана нарицателна на Евровизия.

Снощи беше генералната репетиция и журито вече е дало своя вот. Това са 50% от общите гласове. Другите 50% ще бъдат дадени по време на финала, когато ще е и телевотът.

DARA се представя много добре и хората са изключително впечатлени.

Саня Армутлиева, продуцент на DARA: "DARA е добре, нямам търпение да излезе на сцената. Това момиче е някакво невъобразимо същество с огромно количество енергия. Прекрасна е. Настроението ни е добро, но конкуренцията тази вечер ще е огромна и много ми се иска да постигнем много добър резултат и да накараме всички да се гордеят с България и с нашите творци, с музиканти и да дадем хубав знак за нашата страна и да изпълним очакванията на всички от тези, които ни подкрепят не само нас, а и извън границите на България. И в същото време много искам DARA да получи това, което заслужава."

Армутлиева допълни, че българският изпълнител е изключително харесвана от чуждите меди и чуждите фенове. Всички са я прегърнали по един фантастичен начин. DARA e обявена и за изненадата на конкурса

Саня Армутлиева, продуцент на DARA: "Никой като че ли не вярваше в България преди това. И DARA преобърна играта. Eдна бангаранга еуфория се създаде дори. Тази песен е много DARA. Много нейна, много отразяваща неспокойния й, непримирен дух. Позитивизмът й. Така че, да. Оказва се, че инстинктът и на продуцентите и нашия е бил верен."

Саня Армутлиева допълни, че участието на DARA на финала на "Евровизия" е показател, че посоката, в която е вървяла в последните 10 години е вярна.

Майката на DARA допълни, че в момента тя сбъдва своя мечта.

Катя Ганева, майка на DARA: "Мечтала ли е DARA за тази сцена?

Да, мечта.а е за тази сцена, много от отдавна, много малка, вдъхновение беше Елица Тодорова с изпълнението на "Вода".

Какво е вашето майчинско усещане, докъде ще стигне DARA на финала?

Вижте, аз за полуфинала бях абсолютно убедена, че така или иначе ще се класираме за финала. Сега оттук нататък зрителите имат думата в финалното решение, какво ще преценят за нея. Аз съм сигурна, че тя ще се справи отново блестящо."

Много труд, амбиция и желязна дисциплина, така Катя Ганева определи пътя на DARA до финала във Виена.

Катя Ганева, майка на DARA: "Запази ли Дара детето в себе си, детското? Как порасна тя?

Ами, то се вижда на екран. Това си личи, то се вижда, че детското си го носи и точно това е прави уникална сама по себе си. Тази харизма, която носи в себе си, вече не можеш да се скрие."

Днес предстои репетиция на големият финал в 22.00 часа българско време, който БНТ като участник в конкурса ще излъчи на живо.

DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
