Трагедия в Мъглиж: 14-годишно дете се удави след скок в реката

14-годишно дете загуби живота си, след като скочило да плува в един от баражите на пълноводната река в Мъглиж.

По първоначална информация момчето е потънало буквално секунди след скока във водата и повече не е изплувало. Приятелите му, които са станали свидетели на инцидента, веднага са повикали помощ от охранителите в района.

Тялото на детето е открито на около 500 метра по-надолу по течението от мястото, на което е скочило. По случая вече е образувано досъдебно производство и се води разследване.