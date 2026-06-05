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Трагедия в Мъглиж: 14-годишно дете се удави след скок в реката

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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трагедия мъглиж годишно дете удави скок реката
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14-годишно дете загуби живота си, след като скочило да плува в един от баражите на пълноводната река в Мъглиж.

По първоначална информация момчето е потънало буквално секунди след скока във водата и повече не е изплувало. Приятелите му, които са станали свидетели на инцидента, веднага са повикали помощ от охранителите в района.

Тялото на детето е открито на около 500 метра по-надолу по течението от мястото, на което е скочило. По случая вече е образувано досъдебно производство и се води разследване.

#14-годишно дете #Мъглиж #дете

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