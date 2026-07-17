Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие

На единния европейски номер за спешни повиквания 112 през последното денонощие са регистрирани 5729 регламентирани повиквания, съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към МВР. Справката включва и две трансгранични входящи обаждания.

Сигналите, насочени към центровете за Спешна медицинска помощ са 1977, а тези за транспортни произшествия са 288. Получените обаждания за бедствия са три, за пожари – 351, за аварии – 50, а за изгубени или бедстващи хора са 52.

Сигналите за престъпления против личността са 1695, а такива против собствеността са 145. Получени са 13 обаждания за рисково шофиране и гонки, както и четири за нелегални мигранти или бежанци. Едно от обажданията е за мисия на Спешната медицинска помощ по въздух.

За едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания, уточниха от МВР.