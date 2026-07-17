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Между 32 и 37 градуса в събота, от неделя се очаква захлаждане

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Снимка: БТА/Архив
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През новата седмица ще има и слънчеви часове, но и валежи, на места интензивни, придружени от гръмотевични бури и локални градушки.

Предстои и постепенно понижение на максималните температури. През почивните дни ще остане много горещо.

Около и под 30° ще останат максималните температури в съботния ден само по Черноморието, в останалата част от страната ще бъдат между 32° и 37°.

Ще бъде предимно слънчево, със следобедни превалявания и гръмотевици главно в планинските райони. Вятърът ще е слаб до умерен от изток, на морския бряг - от североизток. Слънчево ще е и на морския бряг, с временни увеличения на облачността в следобедните часове.

Максималните температури ще са между 28° и 30°. Температурата на морската вода е 24° - 25°, а вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините преди обяд ще бъде слънчево, но по-късно през деня в масивите от Западна и Централна България на места ще превали и прегърми.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а максималните температури в курортите ни ще бъдат от 21° на Алеко до 25° в Мальовица и Боровец.

Превалявания ще има утре и на Балканите, но над по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево и много горещо.

Слънчево ще бъде и в по-голямата част от Европа, а в Италия, Източна Испания, Южна Франция и в югозападните райони на Британските острови, ще остане и по-топло от обичайното.

По-значителни валежи се очакват в Североизточна Полша, Южна Швеция и Финландия.

В неделя и у нас ще има повече валежи - още от сутринта в северозападните райони, а по-късно през деня - и северозападната половина от страната, където ще започне захлаждане. През следващите дни със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и максималните температури постепенно ще се понижават.

Ще има много райони с валежи, гръмотевична дейност и условия за градушки. По-интензивни явления се очакват във вторник и сряда.

#Прогноза за времето, #локални валежи #горещо #бури #новини в Метрото

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