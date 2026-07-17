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ЗАПАЗЕНИ

Безплатна имунизация срещу опасния вирус RSV за бременни

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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Ваксината пази бебетата до 6 месеца след раждането

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Имунизацията срещу един от най-опасните вируси за новородените вече е безплатна за бременните жени. В аптеките ваксината струва около 200 евро. Тя осигурява защита на бебетата през първите няколко месеца след раждането и е препоръчителна. Държавата ще осигури 20 000 дози до 2028 година.

Всяка година в Европа около 250 000 деца до 5-годишна възраст постъпват в болница заради усложнения след респираторно-синцитиален вирус.

Д-р Кремена Пармакова, началник на отдел „Надзор на заразните болести“ в Министерството на здравеопазването: „Малките деца са с незряла имунна система, с не добре развити дихателни пътища и един такъв вирус, който действа агресивно, наистина е повод за притеснение. И повод за хоспитализация. И в България това се наблюдава през последните години – ръст точно при най-малките.“

Вирусът е най-опасен за новородените. Майките могат да ги защитят с ваксина, която се поставя през последните три месеца от бременността.

Д-р Деница Даскалова, общопрактикуващ лекар: „Тя дава възможност майките да изградят необходимата защита. Предават я чрез плацентата на своите неродени деца и така, когато бебетата се родят, те поемат готова естествена имунизация от своите майки. По този начин са защитени до 6-месечна възраст.“

Искра Попова очаква третото си дете. Наскоро разбрала, че ваксината срещу респираторно-синцитиалния вирус е безплатна за бременните, и решила да се имунизира.

Искра Попова: „Имам две по-големи деца – едното е в училище, другото в детска градина. Реших, че това е смислен вариант да му предоставя някаква защита.“

Д-р Деница Даскалова, общопрактикуващ лекар: „Това на практика е една доста скъпа ваксина, за която Министерството на здравеопазването осигури средства. Така ще успеем да обхванем по-голям брой бременни жени.“

До края на годината са осигурени 5000 дози от ваксината.

Д-р Кремена Пармакова, началник на отдел „Надзор на заразните болести“ в Министерството на здравеопазването: „Надяваме се ваксините да достигнат, защото и към момента, поради по-високата цена на този лекарствен продукт в България, въпреки търсенето, прилагането на ваксината е много ограничено. Така че мислим, че за следващите шест месеца тези дози биха били достатъчни.“

Бременните могат да се ваксинират безплатно в регионалните здравни инспекции и в специално разкритите имунизационни кабинети в цялата страна.

#RSV #вирус #бременни #ваксина

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