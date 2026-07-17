Мондиалът на милиардите: Кой спечели и кой загуби?

Само два дни ни делят от края на Световното първенство по футбол. А с наближаването на големия финал на Мондиала, идва време и за равносметки - за отборите - победители и победени, но и за всички замесени в най-голямото и най-скъпо първенство. Кой спечели и кой загуби най-много от Световното и оправдаха ли се надеждите на организаторите от Съединените щати, Мексико и Канада?

Може и да не знаем кой ще бъде победителят между Испания и Аржентина, но едно е сигурно - най-големият победител във финансово отношение е ФИФА. Изчислява се, че ръководената от Джани Инфантино Световна футболна централа, е спечелила от това първенство 13 млрд. долара. От права за излъчване, през лицензирани сувенири, сделки със спонсори и разбира се - билети.

Именно билетите - с цени от 1000 долара, до космическите 2 млн. за финала в неделя, се оказаха трудна за преглътване от феновете хапка.

"Много бих искала да отида на стадиона да изгледам някой мач, но цените на билетите са прекалено високи."

ФИФА изчисляваше приходи за световната икономика от 41 млрд. долара и бум за туризма и местния бизнес. 16-те градове-домакини отчитат ръста като временен, а хотелите отчетоха пик единствено в дните около мачовете.

"В началото повишихме цените, защото очаквахме да има голямо търсене, но след като видяхме, че нямаме особено много резервации, се наложи да ги намалим."

От "паузите за хидратация", които прекъсваха всяко полувреме на две части и даваха възможност на телевизиите да излъчват реклами, до самия финал, в който за първи път ще видим шоу на почивката - това първенство безспорно има почерка на американско.

Хю Еванс, организатор на шоуто на почивката: "Вълнуваме се, защото Световното има 1 млрд. и 500 млн. зрители. Това са си 13 Супербоул-а!"

Сред големите печеливши се нарежда и американската телевизия "Фокс", която излъчва първенството отвъд океана. 30-секундна реклама в техния ефир е струвала между 300 и 750 хиляди долара. Стигна се и до куриозен случай, при който второто полувреме на мач се забави по целия свят, защото американската телевизия все още излъчвала реклами.

А английската футболна легенда Дейвид Бекъм - първият в историята играч-милиардер изскача от почти всяка реклама. Очакванията са освен любовта на феновете и приходите от реклами за други харизматични футболисти - като Джуд Белингам и Ерлинг Холанд, да скочат след края на Мондиала.