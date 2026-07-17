БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Часове с линейка, километри пеша до пациента: Битката на...
Чете се за: 03:50 мин.
ЕК: Без напредък в борбата с корупцията и реформата на ВСС
Чете се за: 02:42 мин.
Няма никакви противоречия в позицията за Украйна, каза...
Чете се за: 02:20 мин.
Проверките на пътя: Шофьор без книжка с 37 акта и пиян...
Чете се за: 02:17 мин.
Румен Радев: Няма противоречие в позицията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Експеримент със симулационни очила: Какви са възприятията...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мондиалът на милиардите: Кой спечели и кой загуби?

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Запази

От 1000 до 2 млн. долара за билет - как ФИФА отчете 13 млрд. долара печалба

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Само два дни ни делят от края на Световното първенство по футбол. А с наближаването на големия финал на Мондиала, идва време и за равносметки - за отборите - победители и победени, но и за всички замесени в най-голямото и най-скъпо първенство. Кой спечели и кой загуби най-много от Световното и оправдаха ли се надеждите на организаторите от Съединените щати, Мексико и Канада?

Може и да не знаем кой ще бъде победителят между Испания и Аржентина, но едно е сигурно - най-големият победител във финансово отношение е ФИФА. Изчислява се, че ръководената от Джани Инфантино Световна футболна централа, е спечелила от това първенство 13 млрд. долара. От права за излъчване, през лицензирани сувенири, сделки със спонсори и разбира се - билети.

Именно билетите - с цени от 1000 долара, до космическите 2 млн. за финала в неделя, се оказаха трудна за преглътване от феновете хапка.

"Много бих искала да отида на стадиона да изгледам някой мач, но цените на билетите са прекалено високи."

ФИФА изчисляваше приходи за световната икономика от 41 млрд. долара и бум за туризма и местния бизнес. 16-те градове-домакини отчитат ръста като временен, а хотелите отчетоха пик единствено в дните около мачовете.

"В началото повишихме цените, защото очаквахме да има голямо търсене, но след като видяхме, че нямаме особено много резервации, се наложи да ги намалим."

От "паузите за хидратация", които прекъсваха всяко полувреме на две части и даваха възможност на телевизиите да излъчват реклами, до самия финал, в който за първи път ще видим шоу на почивката - това първенство безспорно има почерка на американско.

Хю Еванс, организатор на шоуто на почивката: "Вълнуваме се, защото Световното има 1 млрд. и 500 млн. зрители. Това са си 13 Супербоул-а!"

Сред големите печеливши се нарежда и американската телевизия "Фокс", която излъчва първенството отвъд океана. 30-секундна реклама в техния ефир е струвала между 300 и 750 хиляди долара. Стигна се и до куриозен случай, при който второто полувреме на мач се забави по целия свят, защото американската телевизия все още излъчвала реклами.

А английската футболна легенда Дейвид Бекъм - първият в историята играч-милиардер изскача от почти всяка реклама. Очакванията са освен любовта на феновете и приходите от реклами за други харизматични футболисти - като Джуд Белингам и Ерлинг Холанд, да скочат след края на Мондиала.

#рекламни права #13 млрд. долара #Световното първенство по футбол #цена на билетите #ФИФА #печалба #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
3
НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
4
Над 5700 повиквания на номер 112 са постъпили само за денонощие
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи напред в Лига Европа
5
ЦСКА оцеля в Дери след прекъсване заради безредици и продължи...
НИМХ: Следващата седмица носи по-прохладно време, в края на юли температурите отново ще се повишат
6
НИМХ: Следващата седмица носи по-прохладно време, в края на юли...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Бизнес

Възможностите за взаимодействие в различни сфери обсъдиха Румен Радев и представители на провинция Баден-Вюртенберг
Възможностите за взаимодействие в различни сфери обсъдиха Румен Радев и представители на провинция Баден-Вюртенберг
Георги Татарски е новият директор на "Булгаргаз" Георги Татарски е новият директор на "Булгаргаз"
Чете се за: 01:07 мин.
Александър Пулев: ВМЗ е в стабилно състояние и печалба от 16,9 млн. евро Александър Пулев: ВМЗ е в стабилно състояние и печалба от 16,9 млн. евро
Чете се за: 02:22 мин.
Представителите на лозаро-винарския сектор повдихнаха въпроса за нелоялната конкуренция от вносни продукти Представителите на лозаро-винарския сектор повдихнаха въпроса за нелоялната конкуренция от вносни продукти
Чете се за: 02:37 мин.
Държавата осигурява 60 млн. евро за насърчителни мерки за бизнеса Държавата осигурява 60 млн. евро за насърчителни мерки за бизнеса
Чете се за: 02:27 мин.
Цената на горивата в Гърция ще намалее през следващата седмица Цената на горивата в Гърция ще намалее през следващата седмица
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Часове с линейка, километри пеша до пациента: Битката на спешните медици в планината
Часове с линейка, километри пеша до пациента: Битката на спешните...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Премиерът: България защитава своя интерес, но не пречи на съюзниците си да защитават своя Премиерът: България защитава своя интерес, но не пречи на съюзниците си да защитават своя
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
БНТ с експеримент - как алкохолът променя възприятията на шофьорите? БНТ с експеримент - как алкохолът променя възприятията на шофьорите?
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Доклад на ЕК за върховенството на закона: В ход е подобряване на независимостта на обществените медии Доклад на ЕК за върховенството на закона: В ход е подобряване на независимостта на обществените медии
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Бъдещ второкласник от Варна е прочел 450 книги
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Бури във Франция оставиха 50 000 домакинства без ток, двама души са...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
615 катастрофи с тирове само за последния месец - има ли резултат...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Преди изборите за Държавната дума в Русия – арести и присъди...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ