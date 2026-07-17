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Деница Сачева, ГЕРБ-СДС: Първият бюджет на държавата в евро няма визия за бъдещето

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Първият бюджет на държавата в евро няма визия за бъдещето. Това заяви в предаването "Още от деня" Деница Сачева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

Деница Сачева: "В този бюджет, който е първият бюджет на държавата в евро, няма визия за бъдещето. Няма програма за управление все още, не сме видели такава. Тоест ние не знаем каква е визията за бъдещето. Всъщност във всеки един бюджет, какъвто и да е той, каквито и проблеми да наследява, трябва да се казва какво всъщност ще се прави за в бъдеще."

Сачева коментира упреците на властта, че проблемът е в наследството от предишни управления.

"Многократно сме изяснявали вече тази тема, че през последните пет години всъщност служебни кабинети, които са били доминирани от настоящия министър-председател и съответно от Гълъб Донев в качеството му на министър-председател, на практика са управлявали най-много. Така че тази тема за наследството мисля, че малко вече се изтърка. Между другото, всички тези обвинения ще се разбият на пух и прах съвсем скоро, защото в крайна сметка този бюджет ще бъде приет следващата седмица. Няма да е много убедително, ако само след два-три месеца продължаваме да чуваме същите обвинения и същите оправдания, защото трябва да видим в края на месец октомври бюджета за 2027 година."

Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС отправи критики към параметри в бюджета.

"Първо – този дълг, за който се твърди, че трябва да бъдат взети плащания, защото има нещо, което трябва да се плаща, но не се казва какво. Почти 3 милиарда са заложени, без да са описани за какво точно ще бъдат изхарчени. Замразяването на редица плащания, увеличаването на осигуровките, което обаче не върви с това да бъдат увеличавани правата на хората. Например увеличават се осигурителните доходи, но се замразява обезщетението за безработица, което нарушава основни принципи на системата – че когато плащаш повече, трябва да получаваш повече права. Редица други критики вече бяха изразени многократно и от моите колеги. Най-вече това, че няма достатъчно предвидени разходи за развитие. Как очаквате вие такава решителна борба с олигархията, с корупцията, с проблемите, с измамите, а същевременно да махаме администрацията, да намаляваме заплащането в администрацията, да отнемаме всички видове придобивки? Това са противоречиви послания, които няма как да бъдат реалност. Затова по-скоро тук може би има един експеримент, едно упражнение в правене на бюджет, което се надяваме да не се повтори с бюджета за 2027 година."

Вижте целия разговор във видеото.

#ГЕРБ-СДС #критики #Деница Сачева #бюджет #опозиция

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