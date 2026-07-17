Пожар на кораб, нефтен разлив и противодействие на бомби от подводница разиграха на учението "Бриз 2026"

Зрелищни военни демонстрации в Бургаския залив провериха готовността за защита на Черно море. Те са част от заключителния етап на международното учение „Бриз 2026“. От борда на фрегатата „Дръзки“ операциите наблюдава и президентът Илияна Йотова, която заяви, че страната ни трябва да инвестира повече в българската армия, тъй като въоръжението ни вече е остаряло.

Пожар на търговски кораб, евакуация на екипажа и спасяване на пострадали пасажери – с овладяването на тази ситуация започнаха демонстрациите на море.

В морето бяха разиграни епизоди по овладяване на нефтен разлив и задържане на кораб, заподозрян в нелегален трафик на оръжие.

Илияна Йотова, президент на Република България: „По-спокойна съм за сигурността и суверенитета на морската ни граница и на Черно море. В ситуация, в която само на няколкостотин километра оттук се водят бойни действия, нашите военни са на своя пост, за което искрено им благодаря.“

Тренирани бяха и по-сложни задачи, като унищожаване на надводен дрон, отблъскване на въздушна атака и противодействие на бомбени заплахи от подводница.

Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили: „Корабите изпълниха всички поставени задачи. Успяха да тренират съвместно, подобрихме нашата обща подготовка, отработихме процедурите, които са заложени в документите на НАТО, и още веднъж потвърдихме готовността на Военноморските сили.“

Според президента обаче са необходими много повече инвестиции в българската армия.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Добре е, че беше подписан меморандумът още на срещата на върха в Анкара за допълнителни кораби, но това все още не е достатъчно. Въоръжението ни е остаряло.“

В учението участваха над 1000 военнослужещи от 11 държави, 25 бойни и спомагателни кораба, самолети и вертолети.

Снимки: БТА