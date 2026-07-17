На официална церемония: Откриват нов паметник на Васил Левски в Търговище

В навечерието на 189-годишнината от рождението на Апостола на свободата – Васил Левски, започва официалната церемония по откриването на нов паметник на площад "Независимост" в Търговище. Хората вече се стичат за посрещането на официалните гости и предвидения военен ритуал. Инициативата е на местния Ротари клуб. На откриването ще присъства и президентът Илияна Йотова.

От местния Ротари клуб са горди, че инициативата им за издигане на паметник на Апостола на свободата в сърцето на Търговище се увенча с успех. През последните две години това е каузата, която обединява членовете му. А задачата не е лека.

Красимир Желев, паст президент на Ротари клуб Търговище: "Нелеката задача идва от това, че трябва да се осигури финансиране, идеен проект, констативна документация, отразяване в общината, утвърждаване на проектите и най-важното – утвърждаване в МК. Левски не е кой да е, задължително трябваше да бъде одобрен като положение, като визия от МК. Всички етноси, които ги има в община Търговище, в нашия град, всички се отзоваха на нашия призив и всички участваха с различни видове дарения, било с труд, било с финанси."

Авторът на проекта – скулпторът Илия Иванов, и архитект Вичка Стоянова, обединили усилията си, за да изглежда паметника естествен, да е в контакт с минувачите, да вдъхновява и да обединява.

Илия Иванов, скулптор и автор на проекта: "Това съм си го мечтал от години и може би ще остане най, най-кристалното нещо като скулптор. Паметникът е изграден в композиция от два големи елемента, трансформация на олтарна стена, която символизира свободата, висока е 6.50 метра и в нейната височина горе съм вложил един малък текст "Свобода, свята и чиста република", с позлатени букви. Пред олтара на Отечеството съм изобразил Васил Левски в цял ръст, височина на фигурата 2,60 метра, така съм го направил, не грамаден, подтискащ, така да доминира на площада, а да бъде с един достъпен, човешки мащаб, до който можеш да се приближиш, да го пипнеш дори, така да бъде един от нас. В клетвен жест, с ръка на Евангелието, на оръжията, а с другата ръка се прекръства, долу в самия фундамент излиза един сплитък от дъбови листа, в което е вмъкнат, е вписан името на Васил Левски. Дъбовите клонки символизират сила, вечност и воинска слава."

Вълнението на създателя на паметника на Апостола е и заради това, че фигурата се превръща в център и сърце на града, дава му нов характерен облик.

Красимир Желев, паст президент на Ротари клуб Търговище: "След откриване на паметника на Васил Левски гражданите на Търговище ще имат възможност да се поклонят, да поднесат цветя на значимите за Васил Левски дати."

А такава дата е утре – 18 юли, когато се навършват 189 години от рождението на Васил Левски. А какво по-хубаво място за Апостола от това, да е между хората?!