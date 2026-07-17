С литийно шествие, песнопения и спектакъл бяха отбелязани 170 г. от възстановяването на храм "Св. Марина" в Пловдив

170 години от възстановяването и повторното освещаване на митрополитския храм „Света великомъченица Марина“ отбеляза Пловдив с поредица от духовни и културни прояви. Юбилеят събра стотици миряни и гости на града, а кулминацията беше спектакълът „Светлина през вековете“ на сцената на Античния театър.

Векове наред храм „Света Марина“ е едно от най-разпознаваемите духовни средища на Пловдив. Днешната църква е изградена през 1856 година, след като големият пожар година по-рано унищожава предишния храм. Благодарение на дарителството на пловдивчани светинята е възстановена само за няколко месеца и се превръща в седалище на Пловдивските митрополити. 170-годишният юбилей стана повод тази история да бъде разказана по необичаен начин – чрез музика, театър, танц и православни песнопения на сцената на Античния театър.

Георги Тошев, сценарист на спектакъла: "За мен беше много важно да преобладават произведения на български автори, но да минем през цялата палитра на многожанровия концерт, да представим традиционния български фолклор, това, което прави Нина Николина и „Магическите гласове“ по един нов начин. Разбира се, има и традиционно изпълнение на „Излел е Дельо хайдутин“. Братя Владигерови дойдоха от Виена. Изключителното младо сопрано Мария Славова прекъсна ангажиментите си в Италия, за да бъде тази вечер редом до Мариус Куркински, Деси Бакърджиева, прима балерината и премиер-солиста на Софийската опера и балет Марта Петкова и Никола Хаджитанев. Така че всички заедно да отдадем своята почит на всички тези велики българи, които през годините са съхранявали българския дух."

Сред участниците в спектакъла беше и Мариус Куркински. Той избра да изпълни „Азбучна молитва“ на Константин Преславски.

Мариус Куркински, актьор: "Азбучна молитва е част от моят спектакъл „BG Мариус“. И аз намерих за удачно да участвам с нея. Все пак е молитва от Константин Преславски. И мисля, че молитвата към Бога да ни даде силата на Словото е една от най-уместните, удачни теми, да имаме благодатта на Божието слово."

В навечерието на храмовия празник десетки духовници и миряни преминаха в литийно шествие по главната улица на Пловдив. Начело бяха копието на чудотворната икона на Света Богородица - Божигробска и частица от светите мощи на света великомъченица Марина.

Пловдивски митрополит Николай: "Подобава нам да изпълним синовен дълг и да си спомним нашите предци. Да им обещаем, че нищо от това, което са съграждали, ние няма да разпилеем. Ще го пазим, ще се грижим, ще ценим и ще го предадем на следващите поколения."

Днес храмът впечатлява не само с богатата си история, но и с прочутия дърворезбован иконостас, старинните икони и емблематичната дървена камбанария – една от малкото запазени в България.