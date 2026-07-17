В очакване на големия финал на Мондиал 2026

Селекциите на Аржентина и Испания пристигнаха в Ню Йорк за предстоящия финал на светонното първенство по футбол в неделя. Ла Фурия вече проведе и една тренировка в града, като отделно от групата се подготвяше звездата Ламин Ямал, като предпазна мярка от контузи. Ямал тренира отделно от основната група на Испания и бе на по-лек режим, подобно на десния бек Педро Поро, който вече вкара два решителни гола в турнира. Самият Поро има лека травма, но и двамата би трябвало да започнат от първата минута срещу Аржентина.

Актуалният световен шампион също пристигна в града. Емоциите след успеха над Англия все още държат тима на Лионел Скалони, който също няма особени кадрови проблеми в състава. Тимът може да стане едва третия в историята след Италия от 1938 и Бразилия от 1962 защитавал Световната купа. За Аржентина това би била четвърта футболна корона, което ще я изравни с Германия и Италия и ще я остави само на една от вечния враг – Бразилия.

Феновете на Аржентина вече започнаха да окупират централните точки на града. 72 часа преди мача хиляди от тях излязоха на "Таймс Скуеър", а в следващите часове се очаква те да залеят центъра на Манхатън и да покажат своята любов към родината и отбора си, така както само те могат.

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