Доналд Тръмп: Китай незаконно е придобил данните на 220 милиона американски избиратели

Доналд Тръмп обвини Китай в намеса в президентските избори в Съединените щати през 2020 година и призова за промяна в изборното законодателство. Държавният глава обяви разсекретяване на документи по темата. На обръщението на Тръмп реагираха Демократическата партия и Китай.

25 минути – толкова продължи обръщението на президента Доналд Тръмп, в което той обяви, че разсекретява документи, разкриващи „шокиращи слабости в нашата избирателна инфраструктура“.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Тези документи засягат пет области, които пораждат безпокойство. Първо, те показват, че в продължение на години, като се започне от изборите през 2020 година, Китай е извършил, предполага се, най-голямото компрометиране на изборни данни в историята, вследствие на което незаконно е придобил данните на 220 милиона американски избиратели.“

С речта си Тръмп даде заявка, че сигурността на изборния процес ще бъде една от основните теми преди междинните избори през ноември. Все още не е ясно дали Републиканската партия ще успее да защити мнозинството си в двете камари на Конгреса.

По думите на американския президент разузнаването умишлено е прикривало информация за дейността на Пекин. Ройтерс припомня, че доклади на американските служби не показаха намеса на Китай в президентските избори през 2020 година, които Тръмп загуби. Посочва се още, че голяма част от разсекретените документи не се отнасят до изборния процес изобщо.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Като разкриваме тази информация, целта не е да отслабим доверието в изборите, а да спечелим това доверие, като се справим със слабостите и ги поправим много, много бързо.“ „Пекин никога не се е намесвал и няма да се намеси в президентските избори“ – така реагира Китай.

А демократите обвиниха Тръмп, че се опитва да сее съмнения относно сигурността на вота в САЩ.

Доналд Тръмп призова да бъде приет предложеният от него закон, който предвижда представяне на документ със снимка при гласуване и доказателство за гражданство при регистрация.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Единствената причина да не гласувате за това е защото искате да мамите, защото политиките ви са толкова лоши или кандидатите ви са толкова жалки, че не можете да бъдете избрани по друг начин. Законът ще изисква да се показва личен документ със снимка. Колко просто е това?“

Няколко големи телевизионни мрежи в САЩ не излъчиха обръщението на президента, а той заяви, че те трябва да бъдат лишени от лиценз.