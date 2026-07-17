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Военна демонстрация в Бургас: В учението "Бриз 2026" участват 11 държави с бойни кораби и самолети

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Снимка: БТА
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Военни демонстрации в Бургаския залив предстоят днес като част от националното военноморско учение с международно участие "Бриз 2026", което навлиза в ключова фаза.

Ще бъдат отработени специални операции между съюзническите сили, за да се тренират съвместни действия при различни ситуации в морето.

Президентът Илияна Йотова ще наблюдава демонстрацията.

Активирана е кризисна процедура между Военноморските сили, пожарната, Морската администрация, пристанищните власти, Спешна помощ и БЧК. Ще бъде извършена евакуация на екипажа и ще бъде оказана медицинска помощ на пострадали.

Междувременно ще бъде извършено и гасене на пожара от брега от специализирани екипи, така че огънят да не се разпространи към съседни кораби или към инфраструктурата на пристанището.

В учението участват общо 11 държави с 25 бойни и спомагателни кораби и катери, 4 самолета и 1 вертолет.

снимки: БТА

Днес, освен този епизод, ще бъдат демонстрирани още 7 сценария – реакция при инцидент с търговски кораб на море, проверка и задържане на кораб, заподозрян в нелегален трафик на оръжие, унищожаване на навигационен безпилотен апарат, отразяване на въздушна атака, атака на подводница с противолодъчни бомби, взривяване на дрейфуваща мина и приветствие при среща на военни кораби на море.

Очаква се да пристигнат и спешни екипи. Целта е ситуацията да бъде максимално близка до реална.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#президента Илияна Йотова #президентът Илияна Йотова #морско учение "Бриз" #Бургас #демонстрации #военни кораби #военни самолети

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