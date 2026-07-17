Каква е причината детското отделение в ямболската болница да е пред опасност от затваряне?

Детското отделение на Ямболската болница пред опасност от затваряне. Причината - недостиг на медицински кадри.

д-р Панайот Диманов, изпълнителен директор на МБАЛ „Свети Пантелеймон” – Ямбол: "Проблемът с кадровото обезпечаване в болничната помощ е проблем в цяла България и една от тези специалности е педиатрията, не само в нашата болница. Ние от няколко години правим всичко възможно за кадровото обезпечаване на отделението с лекари и сестри, но въпреки това годините минават – някои от тях се пенсионираха, други пожелаха да отидат да работят в доболнична помощ. Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско отделение, за Ямболска област ще бъде много трудно и не виждам къде тежките случаи ще бъдат обслужени."