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Каква е причината детското отделение в ямболската болница да е пред опасност от затваряне?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
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Чете се за: 01:32 мин.
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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Детското отделение на Ямболската болница пред опасност от затваряне. Причината - недостиг на медицински кадри.

д-р Панайот Диманов, изпълнителен директор на МБАЛ „Свети Пантелеймон” – Ямбол: "Проблемът с кадровото обезпечаване в болничната помощ е проблем в цяла България и една от тези специалности е педиатрията, не само в нашата болница. Ние от няколко години правим всичко възможно за кадровото обезпечаване на отделението с лекари и сестри, но въпреки това годините минават – някои от тях се пенсионираха, други пожелаха да отидат да работят в доболнична помощ. Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско отделение, за Ямболска област ще бъде много трудно и не виждам къде тежките случаи ще бъдат обслужени."

За мерките на ямболската болница да привлече лекари д-р Диманов коментира:

д-р Панайот Диманов, изпълнителен директор на МБАЛ „Свети Пантелеймон” – Ямбол: "Един ръководител е длъжен да осигури условия за работа и финансово обезпечаване. Ние като ръководство това нещо го правим. Осигуряваме работа, осигуряваме и добро заплащане. На младите лекари, ако се наложи, плащаме квартири, модули за тяхната специализация."

Вижте повече във видеото

#затваряне #детско отделение #ямбол

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