Преди междинните избори в САЩ: Доналд Тръмп обвини Китай в намеса в изборния процес през 2020

Американският президент Доналд Тръмп обяви разсекретяването на разузнавателни данни, които показват намеса на Китай в изборите в Съединените щати.

В 25-минутното си обръщение Тръмп даде заявка, че сигурността на изборния процес ще бъде една от основните теми преди междинните избори през ноември.

Все още не е ясно дали Републиканската партия ще може да защити мнозинството си в двете камари на Конгреса.

По думите на американския президент разузнаването нарочно е прикривало информация за дейността на Пекин.

Ройтерс напомня, че доклади на службите не показаха намеса на Китай в президентските избори през 2020 година, които Тръмп загуби.

Няколко телевизионни мрежи в САЩ не излъчиха обръщението на президента и той каза, че те трябва да бъдат лишени от лиценз.