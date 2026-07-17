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Преди междинните избори в САЩ: Доналд Тръмп обвини Китай в намеса в изборния процес през 2020

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Чете се за: 01:45 мин.
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Доналд Тръмп: Китай незаконно е придобил данните на 220 милиона американски избиратели

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Американският президент Доналд Тръмп обяви разсекретяването на разузнавателни данни, които показват намеса на Китай в изборите в Съединените щати.

В 25-минутното си обръщение Тръмп даде заявка, че сигурността на изборния процес ще бъде една от основните теми преди междинните избори през ноември.

Все още не е ясно дали Републиканската партия ще може да защити мнозинството си в двете камари на Конгреса.

По думите на американския президент разузнаването нарочно е прикривало информация за дейността на Пекин.

Ройтерс напомня, че доклади на службите не показаха намеса на Китай в президентските избори през 2020 година, които Тръмп загуби.

Няколко телевизионни мрежи в САЩ не излъчиха обръщението на президента и той каза, че те трябва да бъдат лишени от лиценз.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Тези документи засягат пет области, които пораждат безпокойство. Първо, те показват, че в продължение на години, като се започне от изборите през 2020 година, Китай е извършил, предполага се, най-голямото компрометиране на изборни данни в историята, вследствие на което незаконно е придобил данните на 220 милиона американски избиратели. Като разкриваме тази информация, целта не е да отслабим доверието в изборите, а да спечелим това доверие, като се справим със слабостите и ги поправим много, много бързо.“

#разсекретяване на разузнавателни данни #Доналд Тръмп #Китай #САЩ #избори в САЩ

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