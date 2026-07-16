БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по...
Чете се за: 02:35 мин.
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа:...
Чете се за: 04:32 мин.
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Горските пожари в Канада влошиха качеството на въздуха чак до САЩ

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази
горските пожари канада влошиха качеството въздуха сащ
Снимка: БТА
Слушай новината

Над 800 горски пожара в Канада пуснаха димни завеси в градовете и влошиха качеството на въздуха чак до Съединените щати.

Заради посоката на вятъра организаторите се опасяват пушекът да не стигне до финала на Световното първенство по футбол в Ню Джърси в неделя.

Особено зле е положението в Торонто, където гъстият смог силно намали видимостта. В САЩ най-силно засегнати са Мичиган и Илинойс.

Жителите са предупредени да не излизат от домовете си. По-голямата част от огньовете не е под контрола на пожарникарските екипи.

#горски пожари в Канада #качество на въздуха #пожари в Канада

Последвайте ни

ТОП 24

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
1
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
2
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Гледайте Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
3
Гледайте Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
МВнР за декларацията в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и няма правнообвързващ характер
4
МВнР за декларацията в Киев: Документът надхвърля рамките на ЕС и...
От 20 юли започва планов ремонт на топлопреносната мрежа в пернишкия квартал "Изток"
5
От 20 юли започва планов ремонт на топлопреносната мрежа в...
Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни маневри
6
Засилени проверки на АМ "Тракия", дронове засичат опасни...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: САЩ и Канада

Работа-мечта: Платените зрители на Световното по футбол
Работа-мечта: Платените зрители на Световното по футбол
САЩ ограничават продължителността на визите за чуждестранни студенти и журналисти САЩ ограничават продължителността на визите за чуждестранни студенти и журналисти
Чете се за: 01:30 мин.
Вътрешният министър Иван Демерджиев е на работно посещение в САЩ Вътрешният министър Иван Демерджиев е на работно посещение в САЩ
Чете се за: 01:52 мин.
Шести ден размяна на удари: Техеран атакува американски бази в съседни държави Шести ден размяна на удари: Техеран атакува американски бази в съседни държави
Чете се за: 00:52 мин.
65 делегации в САЩ на среща срещу крайно левия тероризъм 65 делегации в САЩ на среща срещу крайно левия тероризъм
Чете се за: 00:32 мин.
Ще изследват нивата на тестостерон в американската армия Ще изследват нивата на тестостерон в американската армия
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в квартал "Горубляне"
Столични полицаи разкриха голямо количество синтетична дрога в...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Декларацията от Киев предизвика политически реакции: Има ли промяна в българската позиция за Украйна? Декларацията от Киев предизвика политически реакции: Има ли промяна в българската позиция за Украйна?
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След трагедията в река Струма: Деца продължават да скачат в опасните вирове След трагедията в река Струма: Деца продължават да скачат в опасните вирове
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач БНТ с нов рекорд на Мондиал 2026: Полуфиналът Англия – Аржентина стана най-гледаният мач
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
ГДБОП и сръбските служби разбиха канал за мигранти по Балканския...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Ресорната парламентарна комисия прие на второ четене бюджетите на...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Политическа буря в Украйна: Нов премиер и протести в защита на бивш...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
"Мишлен" оцени София: Столицата засега остава само със...
Чете се за: 04:50 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ