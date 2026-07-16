Горските пожари в Канада влошиха качеството на въздуха чак до САЩ

Над 800 горски пожара в Канада пуснаха димни завеси в градовете и влошиха качеството на въздуха чак до Съединените щати.

Заради посоката на вятъра организаторите се опасяват пушекът да не стигне до финала на Световното първенство по футбол в Ню Джърси в неделя.

Особено зле е положението в Торонто, където гъстият смог силно намали видимостта. В САЩ най-силно засегнати са Мичиган и Илинойс.

Жителите са предупредени да не излизат от домовете си. По-голямата част от огньовете не е под контрола на пожарникарските екипи.