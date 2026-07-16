Петър Мицин триумфира на 800 метра свободен стил на държавното първенство

Петър Мицин спечели титлата на 800 метра свободен стил на Държавното първенство по плуване в 50-метров басейн, което се провежда в столичния комплекс "Диана“.

Националът, който използва шампионата като последен етап от подготовката си за европейското първенство в Париж, беше най-бърз във финала с време от 8:16.35 минути. По-рано през деня Мицин даде значително по-силен резултат в сериите – 7:53.32 минути, но въпреки по-пестеливото плуване във финала нямаше никакви проблеми да стигне до златния медал. Вторият Филип Корозович остана на повече от шест секунди зад шампиона.

"Доволен съм от плуването. Целта ми тук е да бъда сред медалите и да представя отбора си на най-доброто ниво. По принцип не е търсено да няма конкуренция. За мен това не е толкова важно, защото основният ми фокус е Европейското първенство. Там искам да бъда в максимално добра форма за стартовете на 200 и 400 метра свободен стил“, коментира Мицин след успеха си.

Той добави, че държавното първенство е част от плана му за натрупване на състезателен ритъм преди шампионата на Стария континент.

Държавното първенство продължава до неделя, а Мицин ще стартира още в дисциплините 200, 400 и 1500 метра свободен стил, както и на 200 метра бътерфлай.

Европейското първенство по плуване в Париж ще се проведе от 10 до 16 август и ще бъде излъчено на живо по БНТ 3.