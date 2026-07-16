Ресорната парламентарна комисия прие на второ четене бюджетите на ДОО и на НЗОК

След 8 часа и половина бюджетната комисия прие на второ четене бюджетите на ДОО и на НЗОК. Малко преди 18:00 часа депутатите приеха план-сметката на Държавното обществено осигуряване, която е на стойност 15,2 млрд. eвро. Нито едно от общо 12-те предложения на опозицията не беше прието.

Социалната пенсия става 183 евро, минималната - 347 евро, а максималната остава 1738 евро. И отново големият спор в комисията беше за промяната на осигурителните прагове. Управляващите предлагат минималният по икономически дейности да бъде 620 евро.

Наталия Ефремова - министър на труда и социалната политика: "Предлагаме едно изключително реалистично увеличение на минималния осигурителен доход до нивото на минималната работна заплата, която е достигната за 2026 година и съвсем малко увеличение на максималния осигурителен доход. Засягането е в много малки стъпки, но е абсолютно необходимо, ако искаме да говорим за борба със сивата икономика." Десислава Танева - ПГ на ГЕРБ-СДС: "Използването на този инструмент като минимален осигурителен доход е на практика архаичен инструмент за изсветляване на бизнеса. Ние ще изкривим пазара на труда в някои сектора." Мартин Димитров - ПГ на ДБ: "Тъй като не се проведе обществен дебат по отношението на определянето на новите минимални осигурителни прагове и това, че 10 години не са променяни, не е основание промяната да се направи по някакъв такъв едноличен начин и затова сме предложили тези текстове да отпаднат." Айтен Сабри - ПГ на ДПС: "Разбираме добрите намерения, но не може да разберем къде е логиката при условие, че вдигаме минималния и максималния осигурителен праг, защо не вдигаме минималния и максимален размер на обезщетенията." Асен Василев - ПГ на ПП: "Що се отнася до въпроса за праговете, там въпросът е чисто философски - ако те се вдигат, трябва да се вдигат и правата. Не само автоматичните права, а и допълнителните права." Цончо Ганев - ПГ на "Възраждане": "Ние сме категорично против това, което сега се предлага и ще гласуваме против вдигането на праговете, тъй като това реално е вдигане на данъците в страната." Милен Трифонов - ПГ на "Прогресивна България": "Нека да не бъдем лицемерни. 550 евро минимален осигурителен праг, хайде да си го кажем честно, кой работи в днешно време за 550 евро на месец."

Скандал при обсъждане на парите за майките - опозицията поиска повече, но управляващите не се съгласиха.

Асен Василев - ПГ на ПП: "Вие казвате имаме 40 млн. евро за военното министерство, за проекти без проектна готовност, но нямаме 20 млн. евро за българските жени за втората година майчинство. Нямаше мнозинство на предишния бюджет да минат този тип мерки. Затова имате 131 депутати и вие сега какво казвате: тати ще ми купи колело, ама друг път." Константин Проданов - ПГ на "Прогресивна България" и председател на комисията по бюджет и финанси в НС: "Когато по собствените ви думи ситуацията с бюджета и в държавата е била много по-стабилна, много по-устойчива - цветя и рози, вие не сте го направили. Сега, когато трябва да плащаме вашия масраф, вие настоявате да го направим. Аз самият ще го внеса това като предложение в Бюджет 2027."

След 3 часа и половина бюджетът на ДОО мина през ресорната комисия. Не по-малко спорове имаше и при бюджета на НЗОК. Здравната вноска остава непроменена - 8%, като приходите, които са заложени, възлизат на близо 3,1 млрд евро.