Проверки на НАП: Инспектори влязоха в заведения в Пловдив

Среднощна проверка на НАП в Пловдив.
Акцията започна късно снощи в центъра на града. Данъчните влязоха в заведения в квартал „Капана“.
Инспекторите проверяваха за издаването на касови бележки, наличностите в касите, отчетените обороти, дали служителите работят на трудови договори, както и дали осигуровките им са върху реалния размер на заплатите.
От НАП напомнят, че при неиздаване на касов бон санкциите са от 100 до 2000 евро, а при повторно нарушение глобата се удвоява.
Мишлав, собственик на заведение: „Не сме изненадани от проверките, защото сме точни. Така че и да дойдат в 12, в 1 или в 10, нямаме проблем, когато и да дойдат.“
Анна Митова, директор на Дирекция „Комуникации“ на НАП: „По отношение на актовете за необосновано повишение на цените от началото на годината са издадени 1500 такива, а наказателните постановления по тях са около 800, на стойност 1,7 милиона евро.“